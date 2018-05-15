瑞聲莫祖權：毛利率維持40%方向未變 營收10-30%增長目標合適

瑞聲科技 (2018-HK) 昨(14)日公佈今年首季業績，期內營收年增 10%，至人民幣 46.38 億元；純利年增 6%，至人民幣 11.26 億元，由於期內無論收入或純利均遜預期，拖累該股股價由漲逾 5%，在午後逆市急跌 6.7%，收盤報港幣 115.8 元，跌 4.8%。

綜合香港明報、星島日報報導，瑞聲科技期內毛利率由 2017 年同期的 41.6%，下降 3.6 個百分點，至 38%，跌破集團 40% 毛利率的目標，主要受外幣收入佔比及人民幣按年升值 7.5%，以及產品組合改變所影響。

董事總經理莫祖權解釋，其外匯收入及成本均受人民幣匯率變動影響，單是人民幣升值 7.5%，已令毛利率下降 3.2 個百分點，撇除人民幣匯率因素，令毛利率在 40% 以上。

瑞聲旗下 4 大業務的增長有助提升毛利率。聲學業務方面，超線性結構平台技術 (SLS 技術) 發展可推動銷售額及毛利率上升。觸控馬達業務今年的機遇在於安卓 (Android) 智能手機，目前其於 Android 市場屬起步階段，未來市佔率具增長空間。

至於無線射頻結構件業務，今年會提升生產效率及自動化程度；光學業務方面，塑膠鏡頭及晶圓級玻璃今年對銷售收入的貢獻不大。不過，年內會逐步提升產能。

莫祖權表示，4 月至今人民幣匯率仍高企，料對第二季毛利率有一些影響，但長期而言，隨着業務增長及產量增加，冀將毛利率維持在 40% 或以上的方向未有改變，40% 的水平亦非不切實際。

營收方面，瑞聲早前設下今年營收增長 25% 的目標，但首季營收只升 10% 至人民幣 46.38 億元。莫祖權指出，介乎 10% 至 30% 的雙位數字增長目標比較合適，強調對今年集團表現正面樂觀。

提及中美貿易摩擦，以及中興通訊事件的影響，莫祖權表示，事件未有構成影響，強調公司一直有進行營運風險評估，採購的產品中並不在中美貿易制裁清單內，加上智能手機業務平衡，故業務不受短暫貿易措施影響。

瑞聲首季收入及純利未符市場預期，業績公佈後股價見光死。該股股價早盤一度上漲近 5.6%，高見港幣 128.5 元，惟午後一度下跌 6.6%，低見港幣 113.6 元。瑞聲昨 (14) 日收盤報港幣 115.8 元，仍跌 4.8%，成交額增至港幣 23.73 億元。