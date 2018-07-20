台積電法說會後 外資捧場 週四ADR大漲 利空出盡

台積電 (2330) 昨天舉行法說會，第三季展望與下修全年營收成長，均符合原先預期，市場頗偏向利空出盡解讀，為此，台積 ADR 開盤即跳空大漲逾 4%，收盤大漲 1.4 美元或 3.64%，收 39.81 美元。受限於蘋果今年備貨力道保守，加上上半年虛擬貨幣訂單強勁墊高基期，先前市場對於台積電第三季展望多半偏空，甚至有報告提前預測，台積電第三季營收季增率僅有 6%。



而在台積電法說會前夕，外資報告出席，預期台積電第三季營收季增率將落在 8% 上下，並預測台積電會下修全年營運展望，果不其然。



台積電估第三季營收以美金計價，將落在 84.5 億美元到 85.5 億元間，相較第二季營收 78.5 億美元，季增 7.6% 到 8.9%。若以台幣價計價，匯率為 30.5 計算，預估第三季營收會落在 2577.25 億元新台幣到 2607.75 億元新台幣，季增 10.48% 到 11.79%。同時下修全年營收成長率，以美金計價，從年增一成，降為年增 6% 到 9%。



此外先前市場多認為，台積電法說會後，股價走勢，如果不是利空出盡，就是壓死駱駝的最後一根稻草，而從外資報告不是中立就是樂觀，加上 ADR 大漲來看，多偏向利空出盡解讀。





