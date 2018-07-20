【異動股】繼狂犬疫苗後又曝“問題疫苗” 長生生物(002680-CN)連續五日跌停

繼狂犬疫苗後又曝“問題疫苗”，與此同時，長生生物的二級市場股價繼續呈現跌停走勢。

7月20日早間開盤，長生生物(002680-CN)連續第五日跌停，報14.50元；截止目前，跌停板上超57萬手賣單，成交額僅91萬元，換手率為0.02%。

消息面上，因子公司狂犬病疫苗生產記錄造假而股價連續跌停的長生生物又出“壞消息”。

7月18日，長生生物發佈公告，將原本預計的上半年淨利潤同比增長30%至60%，下調至同比變動-20%至20%。對於下修業績預告的原因，長生生物解釋稱，由於公司對有效期内所有批次的凍幹人用狂犬病疫苗(vero細胞)全部實施召回，該項召回預計將減少公司2018年上半年營業收入約2億元左右，淨利潤約1.4億元。

同時，長生生物還表示，此次凍幹人用狂犬病疫苗(vero細胞)停產將對公司的生產、經營產生較大的影響，預計將減少2018年下半年營業收入約5.4億元左右。

長生生物7月19日晚又發公告，全資子公司長春長生生物科技有限公司(簡稱“長春長生”)收到《吉林省食品藥品監督管理局行政處罰決定書》，原因是該公司生產的“吸附無細胞百白破聯合疫苗”(批號：201605014-01)，經食品藥品檢定研究院檢驗，檢驗結果“效價測定”項不符合規定。

該《行政處罰決定書》顯示，經查明，長春長生該批藥品生產數量共25.33萬支，由吉林省藥品檢驗所抽樣552支，銷售到山東省疾病預防控製中心25.26萬支，現庫存186支，銷售價格是3.40元/支。該批藥品的違法所得共85.88萬元，貨值金額共86.13萬元。

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