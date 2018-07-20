「數位黃金」比特幣 價格將下探5千後上衝5萬美元？

比特幣為市值最高的加密貨幣，價格從近期低點反彈近 30%，投資管理公司 VanEck 的數位資產策略總監 Gabor Gurbacs 認為，在加密貨幣市場日趨成熟之下，「數位黃金」比特幣有望吸引實體黃金的投資者，未來成長可期。

過去 3 個月比特幣價格走勢

Gurbacs 指出，目前黃金的市值約為 7 兆美元，他認為只要比特幣成功吸引 5% 或 10% 的黃金投資者，則比特幣的成長即會很可觀。根據 Coinmarketcap 數據，20 日比特幣的市值約為 1268 億美元。

加密貨幣市值前 3 名分別為比特幣、以太幣與瑞波幣

Gurbacs 表示：「比特幣在現今被視為數位黃金，為降低風險性的資產，如果頭資者想逃離系統性風險，他們將會選擇黃金或數位黃金 (比特幣)」。

然而，加密貨幣市場仍有許多待發展的地方，以吸引機構型投資者，首先，比特幣價格需統一定價，目前市面上約有 120 個不同的交易平台，而每個平台的訂價都略有不同。

此外，加密貨幣需提升流動性，並如傳統金融商品一樣，建立屬於自己的金融生態圈，開發衍生性商品。

針對比特幣未來價格走勢，市場呈現意見分歧狀態。加密貨幣平台 Amulet 的常務董事 Marouane Garcon 認為比特幣價格已觸底反彈，主要指標為近期交易量大增，投資者重回市場。

另一方面，Jibrel Network 的執行長 Yazan Barghuthi 則認為現在說比特幣價格已跌至谷底還言之過早。

全球最大的比特幣期貨交易所 BitMEX 的共同創辦人 Arthur Hayes 在 19 日指出，他不認為比特幣價格已跌至谷底，他認為有可能會下探 1 比特幣 5000 美元。

Hayes 為比特幣知名多頭，他認為若比特幣能守住 5000 美元關卡，則他有信心比特幣在今年年底可以上衝至 50000 美元的水平。