【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

台積電法說會後利空出盡，使得台積電大漲，加上外資券商上調大立光目標價持續推動大立光上漲影響，使得今日台股大漲，終場台股上漲 96.73 點，漲幅 0.89%；籌碼方面，外資現貨買超 78.65 億元，外資期現貨合計買超 197.6 億元。

《國際金融市場焦點分析》

今日中國匯市開盤人民幣兌美元便重貶摜破 6.8，創一年來新低，市場認為中國將以貨幣戰反制美國的貿易戰，也在今日早盤亞市掀起一陣騷動，日、韓，港股及上証指數同步挫低，之後隨著人民幣止穩，股市也止跌回穩，午後人民幣對美元收復 6.77 關卡，上証指數在銀行及券商股急拉下暴力拉升，日內漲幅超過 2%，金融股占權重較重的 A50 期貨更是一度漲逾 3%。

《國際商品市場焦點分析》

週四原油期貨市場再度經歷劇烈波動的一天，由於挪威工人停止罷工，油價早盤遭遇賣壓，9 月 WTI 期貨一度跌破 67 美元，不過晚間沙烏地阿拉伯承諾不再供應市場過多原油，同時美元回落也提供支撐，油價自低點急拉反彈超過 3%，收盤站上 68 美元；昨日美元早盤再度走強，使得技術面本弱勢的金價再度承壓，不過晚間受到川普抨擊 FED 升息衝擊，美元大幅回落，推升金價收斂大部分跌幅。

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