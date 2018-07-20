〈人民幣刷一年低〉離岸人民幣貶破6.8 川普回嗆：像石頭一樣墜落

離岸人民幣昨晚一度跌破 6.8 大關，更從 7 月 17 日起短短三天內就從 6.7 跌到 6.8。至於在岸人民幣昨天一整天下來同樣暴跌 0.9%，最低來到 6.7867，距離 6.8 大關同樣不遠，更引來美國總統川普批評，人民幣像石頭一樣墜落。

離岸人民幣走勢 (圖自新浪財經)

這幾天人民幣跌勢加劇，引來川普的抨擊，他在接受媒體專訪時，再度表態強調強勁美元令美國處於不利位置，更批評人民幣像石頭一樣往下掉。

儘管人民幣連日來大跌，但人行迄今還未出手動作，甚至有交易員形容，人行昨天只顧著釋放流動性，不管價格，目前看來會貶到哪裡也無法預測，甚至連 6.8 大關也不一定會守。

德國商業銀行中國首席經濟學家周浩指出，近幾日來人民幣歷經快速走貶，顯示市場對人民幣看法非常悲觀；但從基本面來看，包括工業、消費和投資以及信貸等數據都顯示中國經濟成長動能趨緩，加上接下來市場不確定性會更高，人行政策可能更為寬鬆，當下貶幅合理。

ING Groep NV 的策略師 Viraj Patel 強調，不要低估地緣政治這項因素，現在人行透過市場力量，而非透過自己干預貶值，這麼一來美國也沒有立場指責中國操縱貨幣。

但他表示，這不代表如果人民幣跌勢加劇的話，人行會袖手旁觀。對中國政府來說，2015 年股災當時人民幣同步大貶，引發嚴重資本外流，種種過程對官方來說仍來歷歷在目。

值得注意的是，目前在岸與離岸的價差持續擴大，一度擴大近 400 點，兩岸匯率價差的持續擴大，代表人民幣貶值預期較強。以目前來看，市場還未看到可能轉變跌勢的態勢或官方行動。

從每日人民幣匯率 CFETS 指數來看，這兩個禮拜 CFETS 的確回調明顯，因此也看到匯率貶值，而央行並沒有過多幹預，也代表其默許的態度，也摻雜部分交易面對於貿易戰之下順差縮減的擔憂。

目前包括瑞穗和野村兩家公司都認為，人民幣接下來破 7 可能性很高，將創下 2008 年以來最低水準。