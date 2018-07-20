182家生物醫藥企業中報八成預喜 僅7家虧損28家淨利翻倍

截至7月19日，統計數據顯示，滬深兩市共計182家生物醫藥上市企業披露2018年中期業績預告，包括扭虧企業在内，147家企業績預喜，佔比高達81%。從預告淨利潤變動幅度來看，剔除數據不全的企業，實現增長的企業有136家，佔比接近八成，僅7家虧損。

綜合來看，目前大部分生物醫藥企業已經發佈中期業績預告，2018年上半年，預計生物醫藥板塊淨利潤大面積預增，且增幅明顯，業績將處在高位。

從預告淨利潤上限來看，在已公佈具體數據的企業中，90家企業歸屬於母公司股東的淨利潤超過1億元，佔比50%;歸屬於母公司股東的淨利潤在5億元-10億元之間的有13家;超過10億元的僅一家新和成，其歸屬於母公司股東的淨利潤高達近22億元。而預告淨利潤變動幅度超過100%的企業達28家，這意味著約15%的企業淨利潤將翻倍。其中，增幅超過1000%以上有5家，包括聖濟堂、海普瑞、貝瑞基因、博濟醫藥和美年健康;增幅在 100%~500%有22家，包括冠福股份、智飛生物、康泰生物、沃森生物等。

值得關註的是，在7家虧損公司中，上海萊士和萬方發展為首虧企業，千山藥機、國新健康、九安醫療和雙成藥業為續虧企業。

來源：證券日報

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