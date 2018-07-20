港股盤前─川普的利率與匯價言論恐令市場更波動

1）港股週四再度高開低走。承接美股週三走高，恆指高開約 134 點後曾上升 212 點，但人民幣再走弱及 A 股轉升為跌下，指數拾級而下，最終恆指以接近全日低位收市，報 28011 點，下跌 107 點並再創今年收市新低。大市成交按日上升約 2% 至 774 億。滬深港通成交金額按日約持平在 83 億；流向轉為淨流入，伹金額只有 2 億多。板塊方面，電力股受惠內地新政策而繼續造好，內險股在新華保險（1336）的盈喜（主要受惠會計準則改變）帶動下也有不俗表現。相反，昨天強勢的教育、醫藥、物管以及港股通新貴概念股及小米（1810）均有沽壓。內銀和內房也繼續是拖低大市的元兇，手機設備股也受壓。做空方面，佔大市成交上升至 13.3%，是 7 月 3 日後的新高。牛熊証街貨比重最新轉為 50:50，重貨區方面，熊証重貨區仍在 28700-28799，牛証則在 27800-27899 及 27600-27699 均見重貨。

簡評 ：昨天港股的走勢和週三同出一轍；恆指高開後遇人民幣走弱，A 股轉升為跌而港股再被殃及。離岸人民幣昨天貶至一年新低，恆指雖險守 28000 點，但盤中也曾跌穿，氣氛之差已不用細説。人民幣在那個價位喘定，某程度上又與貿易戰互相關連。國家隊和高官在 6.8 的水平完全不見蹤影，這給市場的訊號為極之負面。7 算和資金外流已是市場開始高談闊論的議題，若真的如是，恒指恐怕再要尋底。但一覺醒來發現川普又批評利率與匯價，言論更令離岸人民幣急漲，原以為港股應難逃一劫卻又突増變數。昨天的做空和牛証分佈依舊偏淡，不排除先下挫屠牛後反彈的可能性。

2）川普罕有批評聯儲局，叱責局方的加息行動破壞經濟復甦，強美元亦令到美國處於劣勢。他認為局方的做法，將導致白宮所做的改善經濟的努力失效。言論曝光後美滙即時回軟，離岸人民幣更急漲逾 350 點子。美股亦回軟，其中道指結束五連漲，收跌 135 點或 0.53%，標指和納指則分別下挫 0.4% 及 0.37%。受市傳沙地阿拉伯下月削出口，紐約期油先跌後倒升 1%。十年期國債債息回落至 2.838%。港股 ADR 下跌 27 點，相當於恆指 27983 點水平。

3） 新股訊息 ：

易居中國（2038）- 今天開始買賣，招股價 14.38， 暗盤收報 13.86。

本港首家生物科技企業歌禮製藥 （1672）今天起招股，並於 8 月 1 日在主板掛牌。招股價定於每股 12 至 16 港元。每手 1000 股。

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