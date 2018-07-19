港股IPO數量全球第一 但破發率逾8成

據 WIND 資料統計，截至 7 月 18 日，今年港交所已有 131 家企業 IPO，年增 48.86%，其中不乏小米、映客、51 信用卡等新經濟公司，港交所 IPO 數量躍居全球首位。與 IPO 火熱形成鮮明對比的是，131 家新上市港股公司中，只有 24 家沒有破發，破發率 81.68%。普華永道預計 2018 年全年將有 220 家企業赴港上市。

統計發現，2018 年以來香港市場 IPO 數量躍居全球首位，共有 131 家新公司已成功上市，相較 2017 年同期的 88 家公司，年增 48.86%。同期 A 股共有 68 家公司 IPO 上市，港股 IPO 數量明顯偏多。

值得一提的是，不少大陸企業也選擇了港股作為上市地。普華永道香港資本市場服務合夥人黃金錢預期，2018 年，香港 IPO 市場全年集資總額將介乎港幣 2000 億至 2500 億元，有望重奪全球 IPO 市場第一位。

據統計，今年港交所 IPO 公司中，獨角獸公司眾多。除了近期最熱的小米集團、51 信用卡，還有平安好醫生、雅生活、映客、獵聘等。同時，海底撈、同程藝龍、華興資本、美團網等企業已提交申請書。

不過，131 家公司中，只有 24 家沒有破發過，截至 7 月 18 日，仍有 92 家公司破發，占比高達 70.23%。其中，歐化、寶發控股、毛紀葵湧、賓仕國際、寶積資本、君百延、迎宏控股、江蘇創新等 19 家公司跌幅超過 50%。