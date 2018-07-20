膳源控股(01632-HK)控股股東民生電商售股令公眾持股量恢復至25%

膳源控股(01632-HK)公布，公司已獲要約人告知，為協助公司恢復其公眾持股量以遵守上市規則項下之相關規定，要約人已於7月19日完成向一名獨立第三方出售合共6.4萬股股份，相當於公司已發行股本約0.032%。於出售事項完成後，要約人繼續持有1.5億股股份。

緊隨出售事項完成後，5000萬股股份(相當於公司已發行股本25%)由公眾人士持有。因此，上市規則第8.08(1)(a)條所規定之公司最低公眾持股量已獲恢復。

公布中所指的要約人為民生電商，膳源控股於今年5月公布，要約人MSEC Holdings以總代價6.17億元，以每股4.115元向控股股東黃志堅及黃翠霞夫婦購入約1.5億股，相當於已發行股本約75%。MSEC Holdings將以每股現價4.115元提出要約全購，較停牌前報6.3元，折讓約34.68%。是次要約應付總代價約2.06億元，擬繼續該公司現有主要業務，維持上市地位。

MSEC Holdings最終股東為民生電商，而民生電商有13名股東，其中單一大股東民生加銀持有約21.69%，第二大股東南方希望及東方商業，各分別持有約18.94%。南方希望為新希望集團附屬公司。

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