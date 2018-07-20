紐約匯市—川普不滿Fed政策 美元吐回多數廣泛漲幅

週四 (19 日) 交易，在川普表示不認同 Fed 的利率政策，且反對強勢美元的評論後，美元吐回多數廣泛漲幅。

川普在《CNBC》節目上表示，「因為我們經濟成長，而每次經濟成長，他們就要再次升息，我實在不怎麼高興這點，但我每次都還是會讓他們做他們覺得最棒的事，但我不喜歡這件事情影響到我們正在做的事情。」

該節目預計週五播出，但週四已節錄片段播出預告。在該預告播出前，ICE 美元指數上升 0.4%，正要創下一年新高 95.65，但在播出後漲幅急速收斂至 0.1% 至 95.163，甚至一度進入下跌領域。

本週在 Fed 主席鮑爾連續 2 日的國會證詞支撐下，美元一直走漲，單週漲幅 0.4%，今年迄今漲幅 3.3%。

Brown Brothers Harriman 外匯策略主管 Marc Chandler 表示，「市場當然出現下意識的反彈，但我不認為這會動搖大眾對 Fed 的觀點。」

Chandler 認為川普顯然沒有干預 Fed 的計畫，因為「總統要如何控制 Fed？只能透過任命的權力。」

因此，川普的評論不會對美元造成太大的衝擊，而且美元對貿易戰的反應也不如對 Fed 政策的反應那麼大。

「即使在貿易緊張氣氛升溫前，美元漲勢就存在了，我認為這是政策混合了 Fed 緊縮帶來的效果，即使存在貿易緊張局勢，這一點依舊存在。」

市場參與者認為，美元的未來很大部分取決於能夠突破關鍵技術點 95 多少，但約莫一年來，美元尚未站到 96 以上。

但即使午盤走跌，美元兌新興市場貨幣仍上漲。

人民幣兌美元接近 12 個月低點，在岸人民幣和離岸人民幣兌美元之間差距擴大，這表明外資交易者更顯悲觀。人民幣是週四交易時間表現最差的新興市場貨幣。

受到貿易衝突加劇的影響，人民幣兌美元一直疲軟，但人民幣貶值也抬升市場預期，認為人行可能放鬆貨幣政策，這點會讓人民幣承受更大壓力。

週四上午，人行將人民幣兌美元中間價定為 6.7066 元，貶值 0.2%。

美元 / 在岸人民幣漲幅高達 0.8% 至 6.7755 元、美元 / 離岸人民幣漲幅達 0.6% 至 6.7875 元，兩者的匯率水準均為 2017 年 7 月以降未見。

其他方面，英鎊延續其疲弱走勢，係因英國再發布一波經濟數據，加深市場對夏季升息可能性的質疑。

英國 6 月零售銷售月減 0.5%，原本預期為上升 0.3%。但該數據也指出第二季的情形好轉，零售銷售 Q2 上升 2.1%，為 2015 年 2 月以降最大升幅。

英鎊兌美元跌至盤中低點 1.2958 美元，觸及去年 9 月初以來的最低兌美元匯率水平，最終匯率拉回到 1.3014 美元。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，BOE 如今發現近日經濟數據不太妙，且脫歐談判也不如預期般進展，意味著如果維持利率到 11 月前不變，似乎比較合理，但這可能會導致對前瞻性指引政策更強烈的反對。

「雖然維持利率不變比較合理，但顯然市場也有人認為 BOE 不會這樣，仍會維持計劃在 2 週後升息。儘管本週出現許多挫折，在首波拋售後，市場上仍有 68% 在價格上反映了升息因素，英鎊展現了某些彈性，兌美元匯率維持在 1.30 以上，交易者似乎在等 BOE 的暗示，看升息計畫是否擱置，屆時這個彈性很有可能會積極突破。」