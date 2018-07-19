特朗普威脅對進口汽車加稅 歐盟已備好“彈藥”

美國總統特朗普曾多次威脅要對進口汽車及零部件加徵關稅。18日，特朗普在歐盟委員會主席容克訪美前再度發出威脅：如果歐盟不讓步，美國將在汽車等領域增加對歐盟的貿易限製措施。對於美國的汽車關稅威脅，歐盟已備好“彈藥”。據爆料，歐盟正考慮對從美國進口的煤炭、藥物和化學產品加徵關稅。

歐盟委員會主席容克定於25日訪問美國，與美方商議鋼鋁關稅及汽車關稅事宜。據德國《經濟週刊》19日爆料，歐盟消息人士透露，對美國進口的煤炭、藥物和化學製品加徵關稅在歐盟對美貿易反擊措施的考慮清單内。根據容克訪美進展，歐盟成員國計劃在下週末敲定應對措施。報道還稱，美國若對歐盟國家生產的汽車加徵關稅，歐盟採取的還擊措施將更快，更廣。

美國商務部本月12日發表聲明說，定於19日就美國對進口汽車及零配件展開“232調查”舉行公開聽證會。據美國媒體估計，此後數週内，美國商務部將公佈相關建議。

特朗普今年6月曾在推特上發文威脅對產自歐盟的汽車徵收20%的關稅，“根據歐盟長期對美國及美國偉大的公司和工人施加的關稅和設置的壁壘，如果不能很快消除這些關稅和壁壘，我們將對他們所有出口到美國的汽車徵收20%的關稅”。

美國“商業内幕”網站認為，若美國對進口汽車加徵關稅，將令美歐之間的貿易爭端迅速擴大。2017年，歐盟國家銷往美國的乘用車總價值約為430億美元。同年，歐盟出口至美國的鋼鋁產品總計價值約為70億美元。

此前，美國加徵鋼鋁關稅已引發包括歐盟在内的貿易夥伴的強烈反彈。作為反製措施，歐盟從6月22日起對自美國進口的價值28億歐元商品加徵關稅，產品包括蔓越莓、橙汁、花生醬、牛仔褲、化妝品、摩託車和鋼鐵製品。此舉導緻美國製造“標桿企業”哈雷摩託宣佈將部分生產線轉移至海外。

來源：人民網-國際頻道

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