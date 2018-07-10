遠傳開發電子錢包應用 最快年底進行應用測試

遠傳 (4904-TW) 衝刺創新服務，積極布局物聯網 (IoT) 與區塊鏈 (Blockchain) 等新技術領域國際市場，發言人郎亞玲今 (10) 日表示，正與 CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟（The Carrier BlockchainStudy Group）成員共同開發電子錢包相關應用，預計今年底或明年年初與合作業者進行應用測試。

郎亞玲指出，CBSG 去年 9 月由日本電信業者 Softbank、美國電信業者 Sprint 及遠傳創始成立，目的在區塊鏈平台上共同開發跨國的支付、清算、認證、IoT 應用等新型服務，主要的核心區塊鏈技術由 TBCASoft 提供。

郎亞玲說，遠傳是 CBSG 台灣唯一電信業者及創始成員之一，國際電信業者包括南韓 LG + 和 KT、阿拉伯聯合大公國 Etisalat 則在後續加入，聯盟持續擴大中，最近增加電信集團 Axiata、菲律賓 PLDT、印尼 Telin、土耳其 Turkcell、越南 Viettel、科威特的電信集團 Zain 等 6 個新成員。

郎亞玲指出，目前聯盟會員擁有全球超過 10 億行動用戶，是國際電信業中最大的區塊鏈聯盟，將全力發展電信業專屬區塊鏈技術，發揮區塊鏈技術去中心化特性，提供電信業者安全的交易與資料交換平台。

郎亞玲表示，CBSG 宣布成立新的跨境支付工作小組，透過區塊鏈平台上提供的加密及分散式帳冊架構，聯盟將共同設計與開發新的電信服務，藉由與其他電信業者連結，將新式電信服務推向海外。

郎亞玲強調，目前正與聯盟中業者共同開發電子錢包相關應用，預計今年底或明年初進行應用測試，隨著更多成員加入，對跨國跨電信業區塊鏈技術的發展，將可增加更豐富的應用面向與機會。

遠傳今日公布 6 月合併總營收 70.44 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 23.68 億元與 8.36 億元，單月 EPS 為 0.26 元；累計前 6 月合併總營收 432.87 億元，累計合併 EBITDA 與稅後淨利為 139.61 億元與 51.31 億元，EPS1.57 元。