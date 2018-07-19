「藥神」拚了 10億美元買下濕疹特效新藥專利權

因大陸新片「我不是藥神」更加聲名大噪的瑞士藥廠諾華 (Novartis)，以 10 億美元向 Galapagos NV 和 MorphoSys AG 購買一種皮膚病藥物的專利權，該公司執行長 Vas Narasimhan 將全力開發這項創新處方藥，以和對手賽諾菲 (Sanofi) 相抗衡。

此項交易中，諾華先支付 MorphoSys 和 Galapagos 共 9500 萬歐元 (1.11 億美元) 的預付款，支付監管、商業和銷售里程碑金額可能高達約 8.5 億歐元 (約 10 億美元)，此外，還須支付分層特許權使用費。

根據三方協議條款，Galapagos 和 MorphoSys 將平均分得諾華支付的所有款項。

而 Narasimhan 也需要這款治療濕疹皮膚病的新藥，以抵消較便宜的仿製品對舊產品的影響。

這款治療皮膚病的新藥抗體被稱為 MOR106，除了針對嚴重的濕疹治療外，並將加入治療頑強的牛皮癬 (Cosentyx)，以及為慢性蕁麻疹開立的哮喘藥物 (Xolair)，以加強諾華公司的皮膚科業務。

受到此項交易的激勵，MorphoSys 股價飆漲 5.3%，來到 18 年來新高；Galapagos 也股價也上漲了 3.9%；至於諾華的股價則維持在 81.04 瑞士法郎附近。

MOR106 專治的異位性皮炎 (atopic dermatitis) 是一種嚴重濕疹，會導致皮膚發癢、剝落、滲出或出血。諾華公司表示，此症影響全球約 8% 的成年人和 14% 的兒童，他們可選擇的治療並不多。

賽諾菲公司研發的單抗藥物 Dupixent 去年中上市，用於治療異位性皮炎，諾華買下 MOR106 的專利權，意味在此領域中將挑戰賽諾菲和 Regeneron 藥物公司。