港股跌107點 小米股價由升轉跌 挫6.7%

恒生指數7月19日收市報28010點，跌107點或0.38%，成交774億港元。其中小米-W(01810-HK)股價波幅較大，開市衝高至全日高位21.9港元後，貼近招股價22港元上限，之後獲利盤湧現，股價掉頭下滑，全日收市報20.1港元，跌1.45港元或6.7%，成交31.43億港元。光大證券發表報告，給予小米集團「減持」評級，目標價15港元。報告指小米以銷售智能手機、IoT(物聯網)硬件為主。現時中國消費級IoT硬件市場空間雖廣，但集中度較低。小米手機又以中低端機型為主，令銷售價明顯落後於同業；且在互聯網變現能力仍待提升，而IoT變現模式亦未成形。另外，野村表示，金山軟件(03888-HK)有可能成為小米的收購目標。

騰訊(00700-HK)股價走軟，收市報375.6港元，跌2.4港元或0.6%；中國平安(02318-HK)則微升，收市報70.4港元，升0.05港元或0.07%。

復星醫藥(02196-HK)受折讓9%價格配售股份消息影響，股價收市報39.05港元，跌2.95港元或7%，成交13.98億港元，躍升為第6大成交額股隻。復星醫藥公布，透過配售代理，按每股H股38.2元配售6,800萬股H股，較上日收市價42港元折讓約9.05%；配售股份相當於擴大後H股及全部已發行股本約12.32%及2.65%，集資淨額約25.78億元，擬用於償還計息債務、補充營運資金及為本地或海外的潛在合併及收購提供資金。

吉利汽車(00175-HK)收市報19.26港元，跌0.74港元或3.7%。北京市財政局公布最新政策，明確新能源汽車補助對象為消費者，消費者應獲得的補助資金由新能源汽車企業或銷售機構先行墊付。此外，車企或銷售機構申請中央和北京市財政補助總額，最高不超過車輛銷售價格的60%。受消息影響，汽車股普遍受壓。

內房股股價普遍受壓，融創中國(01918-HK)股價顯著下滑，收市報24.2港元，跌1.45港元或5.7%。交銀國際報告指出，對於中國開發商，流動性是主要憂慮，因為政府必將繼續嚴格控制資金流，以防止房地產泡沫。估算到2020年，單是借貸利率上升便會拉低行業整體毛利率約3個百分點。此外，預期人民幣貶值將損害資產淨值，估計人民幣每貶值5%，資產淨值將下跌約5-13%。還有棚戶區政策或有變動，這將打擊市場情緒，特別是對低線城市。

流動性緊張，中國銀保監會主席郭樹清亦發聲，指銀行業金融機構應認真落實前期制定的有關計畫，幫助小微企業降低融資成本。大中型銀行需加大信貸投放力度。

新華保險料(01336-HK)逆市升4.1%或1.35港元，收市報33.95港元。新華保險發盈喜，料上半年淨利潤增80%，主要由於傳統險準備金折現率假設變更的影響。

文:周燕芬

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