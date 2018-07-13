為何股價大破發 陸企仍要赴港上市 原因是…

自去年 12 月 15 日港交所 (0388-HK) 宣佈 25 年來最重大改革，允許「同股不同權」公司上市，同時允許未盈利或者沒有收入的生物科技公司上市，來港上市的新經濟公司趨之若鶩，但也同時面臨上市後股價「破發」，估值大幅萎縮的窘境，眾多主要獨角獸也都淪陷！

為什麼這些創業公司不惜冒著上市即遭到破發，估值被大打折扣的風險也要急著上市？格隆匯專欄作者陳村青年 C 表示，除了利空不斷的市場環境外，有些原因值得關注。

一、去槓桿＋貿易戰阻斷一級市場流動性

2017 年以來，中國迎來了史上最嚴的金融去槓桿政策，也因此迎來了最嚴峻的流動性危機，加上由美國總統川普發動的中美貿易戰，目標瞄準「中國製造 2025」，不達目的不甘休，在此背景下，一級市場的流動性一夕之間驟然就消失，成為很多新經濟公司的催命符，若此刻還不趕緊上市，那未來風投的對賭就是創業者的催命符，一級市場融資難也將壓垮新經濟公司脆弱的現金流。

二、憂金融風暴爆發

最近資本市場瘋傳一段文字，某上市公司董事長說：「如果不馬上改變，本人預計金融風暴極可能會在 2-3 個月內爆發。」

1、不少民營上市公司董事長及高管在高股價時將股票質押 (比如質押了 50%)，投入實體經濟或者房地產。連續一年的股市下跌，股市下跌了約 50%，那麼其股票補質押後幾乎達到 90% 以上。恰好證券公司貸款質押率不可以超過 50% 新政出台，還款到期日，其能夠質押出的貸款最多只有一半。

2、股市下跌，按理質押率應該可以上調，銀監會卻是從之前的 40% 下調到 30%，廣東農商銀行甚至規定從 50% 下調到 20%。所以，銀行這條貸款之路一旦用了，就徹底綁死自己了。

3、唯一的出路就是出售資產，偏偏以 4 折出售資產還沒有人接，10 年難以收降的房地產泡沫恐被誘發。

4、美國總統川普對中國 500 億美元產品課徵 25% 關稅，接下來還有 2000 億美元產品課徵 10% 關稅，迫使這部分產業轉移，否則會失去競爭力。

該上市公司董事長說，除非馬上調整好政策。但以目前放出的政策來看，這方面的期待值得懷疑。

1959-1962 年，3 年大饑荒期間，中國大批饑民逃港。2018 年，陸企重演的似乎是搶錢大逃命。

