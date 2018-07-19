浙江成立百億級國企改革基金 重點投向混改和併購重組項目等

據新華社周四報導，浙江省國企改革發展基金正式發布，首期規模100億元人民幣，基金重點投向資產證券化項目、混合所有制改革項目、上市公司併購重組項目和浙江省八大萬億產業四大方向。

報導稱，該基金由浙江省國有資本運營有限公司主導，聯合中國誠通控股集團有限公司、國新國際投資有限公司、中國工商銀行(601398-CN)、中國建設銀行(601939-CN)及浙江民營企業聯合投資股份有限公司五家單位組建。

該基金將圍繞浙江省推動企業上市和並購重組“鳳凰行動”計劃，助力提升資產證券化水平，推進混合所有制改革，吸引更多社會資本參與浙江國資國企改革。

目前，浙江省國有資本運營公司已與浙江省機電集團有限公司、浙江省國際貿易集團有限公司、浙江省交通投資集團有限公司、浙江省農村發展集團有限公司、浙江安邦護衛集團有限公司、浙江省鹽業集團有限公司等六家省屬國有企業進行代表性儲備項目簽約，主要涉及混改、上市培育、並購重組等戰略合作意向。

路透上海7月19日

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