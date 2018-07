卡內基黑立言：人生最重要在創造「雙贏」

文.洪寶山

所謂黑白分明就是沒有中間值、沒有灰色地帶,但人與人之間需要的是溝通與協調,才能架起情感、家庭與人際關係的網絡。「人生最重要是能創造雙贏」,卡內基訓練大中華區執行長黑立言這麼說到;人生有許多十字路口,條條大路通羅馬,總會自己找到出口。運用卡內基精神,在眾多明星產業中找到自己事業的定位,黑立言用他的人生故事告訴你。

在台灣擁有三十多年歷史的卡內基訓練想必大家一定不陌生,卡內基有兩個主要精神,第一強調人際關係的「雙贏」,人如果只站在自己的角度,沒有學會「傾聽」,溝通就變成一條漫長的路。第二強調「正向」,做到「不批評、不責備、不抱怨」,這不是忽略問題的存在,而是把力量放在問題的和解上。作家梅爾.羅賓斯 (Mel Robbins) 的五秒法則,讓你在 54321 後不加思索 Just do it,去做就對了,而「想」和「做」往往是最遙遠的距離,卡內基不只教你 Just do it,更教你透過「人性」的方法,創造和諧與雙贏(win-win)。

對黑立言來說,投身卡內基並非人生旅途中的原訂路線。他有些靦腆的說:「其實,我最早唸的是航太工程系,後來才轉系的。」原來,黑立言是家中長子,個性穩重,年輕時即考慮未來工作出路,認為在美國讀工程才能找到好工作,於是強迫自己選擇航工系。但對他來說,唸起來既沒興趣又辛苦,剛好在大二時有機會接觸卡內基課程,發現只要自己有自信,學習什麼都能事半功倍,不用擔心就業問題,於是毅然決然轉到經濟系。

畢業後,他曾在加州擔任會計師等相關工作,在一次因緣際會下,父親黑幼龍去了美國和他聊起卡內基當時的理想,提及想把美國的課程引進至台灣規劃,需要一個會中、英文且了解兩地民情文化的人,於是邀請他回台加入卡內基。黑立言當時只把父親的建議當成眾多工作選項之一,沒想到成為日後他正式投入卡內基的重要轉折。

「慢養哲學」:用平常心解決問題!

談到黑立言的父母親有一套「慢養哲學」,不論是對黑立言或是他的兄弟姊妹,他們堅持用適合的方式來教養子女,他父親形容父母很像園丁,子女像不同的花,有些花長得很快,有些要慢慢長,有些花要陽光,有些在陰暗處長得更好,父母要看重孩子的不同,慢養的精神是要用最適合的方式來教養它、幫助它開花結果。

黑立言說到,自己比較中規中矩,而弟弟黑立國小時候是個很獨特的人,個性不耐煩又不愛讀書,卻相當活潑、愛交朋友、好奇心強。有一次把火柴放進油箱,想實驗車子會不會跑更快,雖然未成功,卻嚇壞許多人。乍看會闖禍的行為,他的父母卻能保持一顆平常心,發掘弟弟勇於挑戰的人格特質,並透過其他生活教育的成功引導,現在弟弟已是美國華盛頓大學醫學院副院長。

他舉另一個例子是大家熟知的發明家愛迪生,曾經從早到晚趴在雞蛋上,只為了證明自己也能如母雞般孵出雞蛋。旁人認為可笑的行為,他的母親卻給予相當大的支持教導,體現愛迪生善於觀察與實踐的精神,成就他後來許多偉大發明。父母若能只看孩子的優點,當孩子有自信時,潛力自然能發揮出來,學會如何自己正確的解決問題。「十五歲是什麼樣子,不會比四十五歲來得更重要!」黑立言替大家下了一個結論。

自我管理、信守承諾 比成績更重要!

對於卡內基強調的人際關係「雙贏」,很多人可能第一個聯想到的是職場、工作,但黑立言卻提出另一個不同見解。「雙贏」的溝通要從家庭建立,父母常是孩子日後成長的典範。他提及黑家父母另一套教養哲學就是「自我管理、尊重別人、信守承諾,比擁有好成績更重要!」

他笑說,年輕時曾因為參加舞會沒有在答應的時間內回家,媽媽罰他接下來一個月的周末都不能出去玩,因為他沒有做到「承諾」這件事。

另外有一次,黑立言和弟弟肚子餓了,將家中的麵條隨意加料烹煮,最後難以下嚥,黑立言要弟弟拿到陽台倒掉,弟弟二話不說,馬上往陽台下倒,可想而知,媽媽一定氣炸了,問是誰倒下去的,弟弟回答是哥哥叫我倒的…… 於是兩人互踢皮球。黑立言神秘反問記者:「如果你是媽媽,你處罰誰?」記者回答:「當然是哥哥啊!哥哥沒有以身作則!」黑立言微笑說著:「但媽媽只處罰了弟弟,因為誰做的事就必須自己負責」,這就是黑家的教養原則─自我判斷與自我管理的重要性,處罰永遠是針對行為不針對人。

雖然黑立言的弟弟小時候不愛唸書、到處闖禍,但在家裡地位並不會矮人一截,因為黑家父母從來不會說:「你怎麼唸得這麼糟,你看哥哥妹妹他們都考前三名,你怎麼都考倒數三名……」,不讓小孩有比較、忌妒和不滿的情緒,在家地位平等,這也是卡內基要教大家在家庭關係中,父母要給予孩子信心,潛力就能發揮出來,這也是達到雙贏的另一種證明。

卡內基三十年 深耕自我成長、企業領域

黑立言說,他參與卡內基訓練已超過二十五年,這一切成就都歸功父親當初的選擇,讓他有發揮空間,尤其開始當講師後,他發現自己善於與人溝通,並且獲得大家的認同。

一九八七年黑幼龍將卡內基引進台灣,至今已三十年,黑立言坦言,當初接下執行長這個職位壓力很大,他希望帶領團隊做出好成績再創高峰,但成效沒有預期好,後來父親一席話,頓時讓他壓力減輕了不少。父親說到,當年卡內基進來台灣,前十幾年只能用盛況空前來形容,很多人搶著報名上課,但現在時空背景大環境不一樣了,不能用相同標準來衡量,該做還是要做不要那麼急。

因此卡內基團隊針對大環境做了分析,在國外卡內基做的是企業內訓,但全世界沒有像台灣做的範圍這麼大,包括青少年、職場新鮮人、成人以及企業。以青少年為例,因少子化關係近五年有衰退現象,而台灣市場也起了變化,重心要回歸服務企業,為企業量身定制培訓計畫,就像正常的卡內基訓練 apportion 一樣。

企業管理人才 重視向上溝通、向下激勵

談到企業內訓,執行長舉了兩個例子,新竹科學園區大部分是半導體或科技公司,科技業的工程師做事習慣有標準的 SOP,績效好的自然升遷擔任主管職。但升遷後普遍有「不知道怎麼當個好主管」的困擾,畢竟管理以人為主的團隊無法像生產線一樣只要求同一套重複的模式,因此如何化繁為簡就是溝通的關鍵。卡內基課程教導這群工程師如何利用他們熟悉的模式向上溝通、向下激勵,透過訓練課程讓這群工程師認同與落實公司理念,並達成企業培養管理人才的共識,這點相當重要。

另外,以華南銀行為例,卡內基也協助企業轉型,華南銀行當初成功的模式是分行經理包辦所有業務,現階段將協助內部整合與轉型,突破現況。卡內基認為企業文化要改變,團隊的模式和心態要調整,而這個轉型最少要二年時間,將影響上百名員工,但這是必經的過程。

不論你現在扮演什麼角色,要保有一種正向的心態,懂得去看待別人的優點,才能成為一個有影響力的父母或領導人。第二要相信雙贏,我們跟別人一定有交集的地方,透過良好的互動與聆聽,突破人與人之間的盲點,找到更好的自己,這是卡內基和大家未來要持續努力的目標─創造雙贏。

來源:《理財周刊》 934 期

