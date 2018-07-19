歐股盤前─指數期貨漲跌互見 歐洲Stoxx 50期指跌0.09%

市場持續關注企業財報表現，今 (19) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.09%。

台北時間週四下午 2 點 20 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.09%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.05%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.01%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.04%。

歐洲產業消息方面，法國工業巨擘 Alstom、德國軟體公司 SAP、Volvo、北歐銀行 (Nordea)、消費品大廠聯合利華 (Unilever)，以及英國體育零售公司 Sports Direct，週四都將公布財報。

經濟數據方面，英國將於倫敦時間週四上午 9 點 30 分，公布零售銷售數據。

美國聯準會 (Fed) 褐皮書報告顯示，6 月至 7 月初，美國經濟持續擴張，就業市場強勁，但貿易爭端深化了製造商疑慮，亦使部份生產價格走揚。

Fed 主席鮑爾日前赴國會作證時表示，保護主義恐對經濟成長造成負面影響，並削弱薪資。

美國總統川普首席經濟顧問庫德洛看好美國經濟，稱國內生產毛額，將在 1 至 2 季間，攀上 4%，投入職場的人數，可望增加數百萬。

庫德洛也說，為刺激經濟，政府計畫執行新一輪減稅措施。

昨日道瓊工業指數收漲 79.40 點 (0.32%)，至 25119.29 點；標普 500 指數收漲 6.07 點 (0.22%)，至 2815.62 點，創逾 5 個月新高；那斯達克指數則收跌 0.67 點 (0.01%)，至 7854.44 點。

G20 財長會議將在 21 日，於阿根廷登場，據悉，美國財政部長梅努欽已安排 10 多場雙邊、非正式會談，但未計畫與中國官員會面。