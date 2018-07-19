離岸人民幣連破五關卡貶至6.78 離6.8大關不遠了

人民幣又再跌，離岸人民幣今 (19) 日到中午左右一舉跌破 6.78 大關，再度刷新一年來新低，距離 6.8 關卡不遠了。

受到聯準會發布的褐皮書指出，美國經濟繼續以溫和適度的步伐擴張，薪資仍維持溫和至適度成長，預計到年底前還會再升息兩次。

受此消息影響，離岸人民幣今日一早就大幅走跌，從 6.74 開始一路下探，到了中午 12 點半左右更一舉跌破 6.78 大關，一天連續跌破五道關卡，目前最低來到 6.7861，在岸人民幣同樣跌破 6.75 大關，雙雙創一年來新低。

人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

人行近來的貨幣寬鬆措施，增加金融系統內人民幣資金的供應，也加劇人民幣走跌的壓力。中國外匯投資研究院院長譚雅玲指出，人民幣近期持續貶值是因為美元指數走強所致，是被動貶值，認為下半年人民幣雙邊走勢以貶值為主，人民幣匯率下跌對出口有利，於實體經濟是有好處的，總體來看對中國利大於弊。

中國外匯管理局今天一早公佈，6 月銀行結售匯連續第三個月順差，但規模僅為 20 億美元，和上個月相比大降近九成；上半年為順差 138 億美元，逆轉去年同期逆差格局。截至 6 月底，外匯儲備金額為 3.1121 兆美元，較去年底下降 278 億美元，主要受匯率折算、資產價格變動等非交易因素影響。

針對聯準會持續升息，是否會對中國資本外流造成壓力？中國國家外管局新聞發言人王春英強調，利差會影響跨境資金的流動，但不是唯一因素，也不是根本因素。強調聯準會升息對美元長期利率影響還需要繼續觀察，尤其 2017 年聯準會升息三次，但美國十年期國債收益率基本沒有變化，市場對美國經濟前景的預期等因素會影響其長期利率走勢。