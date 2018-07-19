〈台積電法說〉Q2純益季減近2成 EPS 2.79元 上半年6.25元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (19) 日召開法說會，並公告第 2 季財報，稅後純益為 722.9 億元，季減 19.5%，年增 9.1%，每股純益為 2.79 元，創下近 4 季低點，略優於法人預期，上半年純益為 1620.75 億元，年增 5.3%，每股純益為 6.25 元。

台積電第 2 季營收為 78.5 億美元，達陣法說預估的 78-79 億美元間，季減 7.2%，年增 11.2%，新台幣營收為 2332.76 億元，季減 6%，年增 9.1%。

台積電第 2 季毛利率 47.8%，符合法說預期的 47-49% 區間，季減 2.5 個百分點，年減 3 個百分點，營益率 36.2%，也符合法說預估 35-37% 區間，季減 2.8 個百分點，年減 2.7 個百分點，純益為 722.9 億元，季減 19.5%，年增 9.1%，每股純益為 2.79 元，低於第 1 季 3.46 元，但優於去年同期 2.56 元。

台積電上半年營收為 4813.55 億元，年增 7.5%，毛利率 49.1%，年減 2.3 個百分點，營業利益為 37.7%，年減 2.2 個百分點，稅後純益為 1620.75 億元，年增 5.3%，每股純益為 6.25 元。

台積電第 2 季 10 奈米製程出貨占晶圓銷售比重為 13%，16/20 奈米製程出貨占晶圓銷售比重為 25%，整體來說，先進製程 (包含 28 奈米與更先進製程) 營收達整季晶圓銷售 61%。

以應用而言，台積電第 2 季營收通訊產品季減 14%，電腦產品季增 34%，消費性電子季增 23%，工業用相關則季減 1%，表現中以電腦產品最好，其次消費性電子，通訊產品由於蘋果產品進入出貨尾聲，新品又在第 3 季才拉貨，因此表現最弱。