佐登連兩季營收創新高 下半年2大檔期+新品效應 營運可望逐季成長

佐登 - KY (4190-TW) 連續兩季營收創下單季歷史新高，佐登看好下半年中秋節及年終兩大檔期，搭配新品上市，預期今年營運可望逐季成長。今天股價最高拉到 150.5 元，漲幅為 7.88%。

佐登 - KY 6 月營收 2.6 億元，月減 0.56%、年增 36.97%，寫下歷史單月第四高紀錄，第 2 季營收為 8.01 億元，季增 15.11%、年增 41.78%，上半年營收為 14.95 億元，年增 40.86%，第 2 季及上半年營收雙雙寫下歷史新高。

佐登指出，母親節活動檔期後 6 月為傳統淡月，不過台中旗艦二館開幕慶產品熱賣靠著醫美及高階課程雙加持， 6 月單月營收達 2.6 億元，淡月表現不淡。

第 2 季營收為 8.01 億元，年增 41.78%，繼第 1 季後，單季營收再創歷史新高，佐登表示，樂觀預期獲利將隨營收同步成長。

佐登展望下半年，分別將集中在中秋節和年終兩大檔期，並搭配日本原料大廠 Technoble 及近畿大學的 BA-5 肌密抗皺原液正式上市，另有新品上市，為營運帶來成長動力，下半年營運可望逐季成長。

受惠業績帶動，佐登今日股價表現不俗，股價最高為 150.5 元，漲幅 7.88%，今年以來股價漲幅 149.11%。

若投資人看好佐登 - KY 後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：佐登永豐 81 購 01 (082005-TW)、佐登凱基 81 購 01 (082222-TW)、佐登元大 81 購 01 (081925 -TW) 等。