揚明光業績走高 23日舉行法說 股價開高奔漲停

揚明光 (3504) 受惠微投影光學模組市場需求持續加溫，新機種進入量產擴張階段及智能家居新監視鏡頭開始放量出貨下，業績明顯走高，公司預計 7 月 23 日舉行線上法說會，今天再獲買盤湧入，股價開高走高直奔漲停，以 110 元鎖住，掛買未成交張數逾 2000 張。揚明光 6 月營收 5.66 億元，年增 59.8%，月增 3.2%，為 42 個月來新高；累計第二季營收 16.15 億元，季增 35%，上半年營收 28.067 億元，年增 48.1%。



揚明光受惠微投影光學模組及工業光學模組出貨較去年同期增加，智能家居新監視鏡頭開始放量出貨、貨架顯示器進入量產，帶動 6 月、第二季營收大增。



揚明光指出，受惠出貨較去年同期成長，規模經濟效益顯現，帶動獲利提升。整體來看，上半年有機會維持 2017 年來的成長趨勢，出貨表現優於 2017 年下半年。



揚明光預計 7 月 23 日舉行線上法說會，將公佈上半年業績及下半年營運展望。

