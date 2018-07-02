揚明光前5月每股賺0.36元 股價止跌回穩

揚明光 (3504) 近期股價波動劇烈，應主管機關要求公佈自結獲利數字，5 月份稅後盈餘為 2200 萬元，單月每股盈餘為 0.19 元，累計前 5 月每股盈餘為 0.36 元。揚明光指出，受惠出貨較去年同期成長，規模經濟效益顯現，帶動獲利提升。揚明光股價從 5 月中旬的 60 元不到急拉到 6 月中旬的 169 元，隨即 6 月中下旬回跌至上週五最低點 103 元，跌幅逼近 4 成，今天股價止跌回穩，處於盤上震盪。



揚明光自結 5 月合併營收為 5.49 億元，年成長 44.2%，稅前盈餘為 2700 萬元，稅後盈餘為 2200 萬元；根據公布自結數字，4 月每股盈餘為 0.13 元，5 月則為 0.19 元。



揚明光累計前 5 月合併營收為 22.41 億元，年成長 45.41%，稅後盈餘為 4119 萬元，以目前股本 11.4 億元來估算，每股盈餘為 0.36 元。



揚明光指出，受惠出貨較去年同期成長，規模經濟效益顯現，帶動獲利提升。整體來看，上半年有機會維持 2017 年來的成長趨勢，出貨表現優於 2017 年下半年。