【異動股】紡織板塊再度活躍 華紡股份(600448-CN)漲逾5%

受益人民幣貶值，紡織板塊今日早盤再度活躍，截止發稿，華紡股份(600448-CN)漲5.13%報4.92元，浪莎股份(600137-CN)漲3.44%報15.05元，華升股份(600156-CN)漲3.00%報4.45元，拉夏貝爾(603157-CN)漲2.13%報18.68元，南紡股份(600250-CN)、延江股份(300658-CN) 等股跟漲近2%。

消息面上，離岸人民幣兌美元亞市早盤半小時内累計下挫逾200點，跌破6.76關口，續刷一年以來低位。在岸人民幣盤中一度跌破6.73關口，最低報6.7340;

人民幣兌美元中間價報6.7066，上一交易日中間價6.6914。上一交易日官方收盤價報6.7145，上一交易日夜盤收盤報6.7195。離岸人民幣兌美元跌破6.76關口，續刷一年以來低位。

恒泰證券認為，市場對中美貿易戰帶來出口走弱及下半經濟展望的擔憂情緒不斷升溫，人民幣或將面臨進一步貶值壓力。隨著人民幣的走弱及美元指數的強勢，相關外向型公司有望獲得匯兌收益及出口上的提升。從基本面邏輯看，人民幣貶值受益行業是化纖、工程機械、家電、紡服、電子等，受損行業有航空、造紙。

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