台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月19日

智慧手機走向多鏡頭化，加上車載需求激增，引爆鏡頭需求大開，面臨供不應求盛況。因應客戶需求，大立光、玉晶光、新鉅科、佳凌、光燿科、先進光等六大光學鏡頭廠都將大擴產，估計未來三年內，整體產能將擴增 50%、甚至翻倍。

台積電今（19）日召開法說會，同時也是現金股利發放日，依據外資在除息前持股 77.25％估算，台積電發放高達 2,074 億元股利中，外資便將大進補 1,600 億元。這筆資金約占外資今年從台股領取股利的 3 成，市場擔憂萬一外資大舉匯出恐造成股、匯波動，也讓市場開始緊盯新台幣匯率變化。

蘋果即將推出的新 iPhone 充電器傳將大改款，接口將首度採用 Type C 取代既有的 USB-A 介面，光寶取得全新的充電器訂單，工廠產能全開、全力趕工出貨。



經濟日報

六光學鏡頭廠 大擴產

台積法說前夕 外資押寶

iPhone 充電器改款 光寶奪大單

工商時報

台積今配息 外資大進補

美元續強 人民幣貶逾 1 年新低

企業提三憂慮 小英回三承諾

聯合報

Google 遭歐盟罰 1536 億

鮑爾作證後 人民幣貶至 1 年新低

上任 6 周 德儀執行長閃辭

蘋果日報

義美公主賣保時捷

小英閨密張振亞 接台北 101 總座

iPhone 愈用愈卡 可能有 3 大原因

中國時報

勞保基金餘額 10 年後用罄

時薪擬再漲 王文淵憂台灣提早畢業

年改陣痛 下半年 GDP 難保 2

自由時報

上半年台股 IPO 創 5 年新高 FII 磁吸破功

多空交戰 國巨成交量、融資近期新高

中經院上修今年 GDP 至 2.48％