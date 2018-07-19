權證參與除權息 不怕被稅收扒兩層皮 還可提前領股利

台股正值除權息旺季，高殖利率股人人愛，但如果因為配息優渥，導致綜所稅需要付高額的稅金，淨利可能反而所剩無幾，該怎麼在除權息的旺季時可以保有股票的獲利，又能夠不受課稅的干擾呢？分析師建議，透過權證參與除權息，就不怕被二代健保補充保費和綜所稅扒兩層皮而少賺了，還可提前領股利。

高現金殖利率總是受到投資人青睞，參與除息，無非就是為了賺股息殖利率，看上的就是比銀行定存還要好的利率，可是台股一直處在高檔，很多股票股價也都創高，這樣計算股息殖利率則參與除息未必有利。

不但如此，更要注意的是，股利收入需繳交 2% 二代健保補充保費，而且股利所得造成綜所稅率級距跳升，投資成本也相對提高。

反觀，投資權證參與除權息行情，獲得的資本利得是不在課徵範圍，只要賺到填息的價差就立刻落袋出場，不用癡癡等到股利發放日才能拿到現金股利。

如果對權證沒那麼熟悉的朋友，一定會以為權證價格會跟著股票價格連動，也就是，股票在除權息當日，股價往下調整，以為權證價格也會跟著往下調整，其實這樣的觀念只對了一半，權證價格是會跟著股價連動沒錯，雖然權證履約價往下調，但是權證行使比例在除權息前一天收盤後，也會依照各權證發行券商公開說明書記載的公式進行調整。

以認購權證來說，除權息當日認購權證履約價會往下調，行使比例會往上調，讓權證代表股票的權利並不會縮水；總言之，投資人在標的除權息後，持有權證的總價值與除權息前會是相同的。

除權息後，股價上漲，投資人可以利用權證賺取價差，不需要等一、兩個月後才有股息入帳的問題，等同變相提前領到股利。而且權證不會被課所得稅，對於高所得者是一個既可賺取價差又可規避稅率的好工具。

如果要投資權證來搭上除權息列車，要怎麼選標的呢？分析師表示，首先建議價外 15% 至價內 10% 的權證，才能帶來合理的槓桿效果與正確的時間價值遞減。其次，避免投資流通在外的比例高於 80% 以上的權證，因為一旦熱門的標的流動性產生不足，容易出現掛單價格不合理的亂象，投資人容易造成損失。

分析師強調，透過權證參與除權息行情，只要個股已經填權、填息賺到價差，權證就應立刻獲利了結。但是，若是個股除權息表現失靈，出現貼息，則權證應立刻出場，因為權證以小博大，不僅槓桿倍數大且具有期限性，到期會下市消失。因此，投資權證時，停利停損的機制要建立並嚴格執行。