綠悅Q2營收再寫新低 法人：恐難逃虧損窘境

BOPA(雙向拉伸尼龍) 薄膜生產廠綠悅 (1262-TW) 營運處逆境，首季營運轉虧，今年單月出貨及營收頻探底，今 (9) 日公布 6 月營收 2.59 億元再創新低，出貨也較 5 月減少 15%，第 2 季營收 8.62 億元同創歷史新低，法人估第 2 季恐難逃再虧損。

綠悅 6 月營收 2.59 億元，月減 11.63%，年減 34.14%，第 2 季營收 8.62 億元，季減 32.48%，年減 46.1%，累計前 6 月營收 21.36 億元，年減 43.02%。

綠悅 5 月整體出貨量與 4 月持平，出貨平均價格較 4 月下滑 5%。由於市場高度競爭，6 月在出貨較 5 月下滑幅度高達 15%，營收也減少 11%，綠悅表示，雖仍受同業新產線投產，致價格競爭壓力加劇影響，但 BOPA 薄膜市場價格下跌幅度開始趨緩。

綠悅今年第 1 季稅後虧損 2339 萬元，每股淨損 0.14 元，是綠悅 2014 年 1 月在台上市掛牌以來的首度單季虧損。法人估，綠悅目前營收尚未達到損益兩平點，第 2 季恐再度出現虧損。

綠悅今年第 1 季營收 12.76 億元，創單季歷史次低，季減 10.7%，年減 40.73%，毛利率 7.73%，季減 6.39 個百分點，年減 27.85 個百分點，稅後虧損 2339 萬元，較上季純益 676 萬元及去年同期的純益 4.92 億元，均呈現轉盈為虧，單季每股虧損 0.14 元。