綠悅5月營收跌破3億元大關 年減逾4成 收盤價創新低

BOPA(雙向拉伸尼龍) 薄膜生產廠綠悅 (1262-TW) 營運處逆境，除首季營運轉虧之外，5 月營收以 2.93 億元創歷史新低，由於 BOPA 目前的成品與原料間利差一直在縮小，受此衝擊，綠悅收盤價下殺到 32.3 元，創 2014 年 1 月掛牌以來新低。

綠悅 5 月營收 2.93 億元，月減 4.44%，年減 43.99%，累計 1-5 月營收為 18.78 億元，年減 44..09%。綠悅 5 月整體出貨量與 4 個月持平，整體出貨平均價格則較上個月下降約 5%。綠悅表示，雖仍受到同業新產線陸續投產，致價格競爭壓力加劇，受到近期上游原料價格回升，BOPA 薄膜市場價格下跌幅度開始趨緩。

綠悅今年第 1 季稅後虧損 2339 萬元，每股淨損 0.14 元，這是綠悅 2014 年 1 月在台上市掛牌以來的首度單季虧損。

綠悅今年第 1 季營收 12.76 億元，創單季歷史次低，季減 10.7%，年減 40.73%，毛利率 7.73%，季減 6.39 個百分點，年減 27.85 個百分點，稅後虧損 2339 萬元，較上季純益 676 萬元及去年同期的純益 4.92 億元，均呈現轉盈為虧，單季每股虧損 0.14 元。