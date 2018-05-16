波克夏第1季投資策略：雙倍買進Teva製藥 增持孟山都

「股神」巴菲特掌控的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 週二表示，它們在第 1 季加倍投資以色列製藥商梯瓦 (Teva)，增持農業生物技術孟山都 (Monsanto) 的持股，並且確定成為蘋果的第 2 大股東。

波克夏 A 股股價

波克夏去年第 4 季持有梯瓦製藥 1880 萬股，而今年前 3 個月的持股則大增至 4050 萬股，波克夏公司公布監管文件後，梯瓦製藥在美 ADR 上揚 4.68%，收於 21.25 美元。

Teva 製藥 ADR 價格走勢

而波克夏對孟山都 (Mon-US) 的持股則從 1170 萬股增加至 1900 萬股，股價小漲 0.27% 至 125.29 美元。

該公司對蘋果 (AAPL-US) 的持股從第 4 季的 1.65 億股增加至 2.395 億股，價值超過 4000 億美元，使波克夏公司超越投資管理公司貝萊德，成為蘋果的第 2 大股東。

在處理股份方面，波克夏售出曾以出版《華盛頓郵報》著名格雷厄姆的控股公司 (Graham Holding)，波克夏出清最後持有該公司的 107775 股。波克夏同時結束對 IBM 的持股。

在 15 日提交的監管文件中，波克夏同時公佈增持美國紐約銀行梅隆公司、達美航空與美國合眾銀行。減持富國銀行、Liberty Global 公司、菲利普 66 公司、查特通信公司、與 Verisk Analytics 公司。