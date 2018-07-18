錸德減資新股9/17上市 Q3營運動能加溫

光碟廠錸德 (2349-TW) 今 (18) 日公告，為彌補累積虧損，將減資 27.32%，以彌補至 2017 年底的累積虧損共 48.26 億元，減資後新股上市日期為 9/17。錸德已連續 10 年虧損，手上 AD 歸檔光碟第 3 季穩定出貨，外界看好消費型光碟終端價格調漲，可為錸德下半年營運動能添柴火。

錸德今日公告，將減資 48.26 億元，用以改善財務結構，消除累積至 2017 年底的虧損共 48.26 億元，最後過戶日為 9 月 7 日，減資換股基準為 9 月 14 日，並自 9 月 17 日起全面換發新股，減資比例 27.32%。

錸德減資雖然彌補至 2017 年底的虧損，今年第 1 季未分配盈餘仍達 14.2 億元，稅後淨損 3.62 億元、每股純益 -0.21 元。

光碟片市場持續向下，錸德已連續虧損 10 年，期間甚至賣地、裁員求生存。不過，錸德的 AD 歸檔光碟近期已獲日商 Pasasonic 訂單，第 3 季將開始出貨，在調整良率及產能狀態下，期待出貨可穩定成長。

受惠 AD 歸檔光碟訂單可能為錸德挹注營收，外界看好消費型光碟市場下半年可能持續調漲終端價格，錸德今年以來股價漲幅已超過 2 倍。