商億-KY連3年賺1股本 拚轉型ODM拉高毛利率 8月中掛牌

高端家具製造廠商商億 - KY(8482-TW) 連 3 年每股純益 (EPS) 超過 10 元，掛牌進度受市場注意，商億董事長謝智通今 (18) 日指出，預計 8 月中將掛牌上市，目前除持續走北美中高端市場，正開始轉型 ODM，未來可望透過 ODM 的出貨進一步拉高毛利，也藉此領先在中國的競爭同業。

商億專注室內家具研發、製造和銷售，主要銷往北美，以中高端客製化產品為主，由於客製化產品可依照品牌客戶出貨價加收 5-10%，毛利率可維持在 40% 左右。

謝智通進一步說明，公司正在轉型成 ODM 製造商，已引進更多設計師，且打樣次數較過去每年約 2 次增至 4 次，目標藉此再拉高售價，也可維持領先中國競爭者約 5 年。

商億目前在中國有 4 座家具生產工廠，是在中國唯一可客製化量產的家具供應商，鎖定主力客群為人口數 3-5% 金字塔頂端客層，主力產品有沙發、餐椅、床和擱腳等室內家具，目前北美地區銷售額占營收逾 90%。

商億去 (2017) 年合併營收 45.35 億元，稅後純益 10.63 億元，EPS 10.63 元，近 3 年均達到營收超過 45 億元、EPS 10 元以上的成績。

商億指出，若目前的產能全開，可做到年營收 2 億美元 (約新台幣 60 億元) 的水準。

除了為北美前 10 大高端品牌商代工，謝智通也說明，在中國同樣瞄準高端市場，鎖定年收入人民幣 50 萬元 (約新台幣 240 萬元) 的消費者為主要客群，目前旗下自有品牌營收占比約 8% 左右，還有很大的成長空間。