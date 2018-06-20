商億-KY通過上市案 預計7月下旬業績發表及競價拍賣

家具類股將再添新兵，商億 - KY(8482)19 日通過證交所董事會上市案，主辦承銷商凱基證券表示，為配合初次上市前辦理募股，暫訂將於 7 月下旬進行業績發表會與競價拍賣。商億 - KY 是今年第一家申請第一上市的外國企業，主要營業項目為沙發、餐椅、床、擱腳等室內家具之研發、生產及銷售，近 3 年營收皆超過新台幣 45 億元，且 EPS 均維持 10 元以上。



商億 - KY 生產基地位於中國大陸，主要鎖定室內家具中高端市場，並致力發展客製化訂單 (SPO)，在一定規格範圍內接受終端消費者的個性化預定。因終端消費者多為金字塔頂端客群，且在中國大陸家具出口至北美市場長期保有穩定地位，故均能持續維持 40% 左右的高毛利率。商億 - KY 目前主要銷售區域為美國，約佔 90% 以上，客戶涵蓋了北美頂級家居品牌，是中國唯一可以客製化量產的家具製造商。



根據 Furniture Today 估計，美國家具市場將以年複合成長率 2.9% 的增速持續成長，預計到 2019 年市場規模將可達 1,110 億美元。法人認為，瞄準美國家具市場從大宗的標準訂單產品逐漸朝向客製化訂單產品發展，且高所得消費者仍然是家具市場中的主力族群，商億 - KY 的客製化接單實力將有助於其營收及獲利成長表現。





