和勤精機新團隊入主 三招轉盈 Q2業績創高 H2更上層樓

高端精密沖壓大廠和勤精機 (1586) 為大中華地區第二大精沖廠，汽車精沖零件接單暢旺，第二季營收創下單季新高 6.51 億元，累計上半年營收 12.48 億元，年成長 25.16%。董事長黃亦翔表示，下半年是中國車市旺季，且已掌握多家主要客戶訂單，和勤已提前購買設備增產備貨，下半年展望將優於上半年。



創立於 1992 年的和勤，擁有先進的精沖設備與技術，從精密電子零件跨入汽車零件，形成目前的兩大業務：汽車零件與硬碟機構件 (VCM Plate)，上半年的營收占比分別為 58.86%、36.06%，主要生產基地在彰化與大陸嘉興 (和新精沖)。



和勤在 2017 年經營權易主，現任經營團隊取得經營權之後，扭轉和勤連續兩年虧損的窘況。黃亦翔說，和勤本身就擁有領先的技術，經營團隊入主後，與原有的員工一起努力，只做了三個調整就轉虧為盈，今年更是近三年來首度配息，營運調整的成果已經顯現，未來可望回到獲利成長的正軌。



黃亦翔指出，現任經營團隊找出虧損的癥結點，從投資方向、業務方向及管理面三個方向做改變。包括將投資放在公司核心技術的設備上，並且開發新的產品項目；業務面採取策略性接單，節奏性生產，經過管理優化、生產效力提升、品質控制、成本精確計算，提高了新業務接單能力並按照公司計畫有序的開發新項目；管理方面，適當地調整人事以及生產成本，並搭配自動化生產。

