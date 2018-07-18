【盈喜】新華保險(01336-HK)預計上半年淨利潤同比增80%

新華保險(01336-HK)公佈，經公司初步測算，預計公司2018年半年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤和扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤與上年同期相比，均將增加80%左右。上年同期歸屬於母公司股東的淨利潤：人民幣32.37億元； 扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤：人民幣33.07億元。

公司2018年中期業績預計增長的主要原因是：傳統險準備金折現率假設變更的影響。公司以資產負債表日可獲取的當前信息為基礎確定保險合同準備金的相關假設，併將假設變更所形成的保險合同準備金的變動計入利潤表。對於傳統險， 公司以中央國債登記結算有限責任公司網站(http://www.chinabond.com.cn)上公佈的「保險合同準備金計量基準收益率曲線」為基礎確定折現率假設。2017年半年度傳統險準備金折現率假設的變更增加了保險合同準備金，而2018年半年度該項假設的變更減少了保險合同準備金。同時，公司2018年半年度總投資收益較上年同期基本持平。

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