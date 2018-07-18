股價跌破千元 國巨駁斥利空、明日起實施庫藏股

國巨 (2327) 日前因大股東出脫持股，加上近來又有多項不利消息，導致股價跌破千元。國巨董事會昨晚通過，將動用最多 255.08 億元，從明日起兩個月內，預計買回 4,500 張庫藏股，每股買回區間價格落在 632.8 元至 1,616.8 元。 被動元件相關族群近日受負面消息影響，導致相股價一片慘綠，昨日市場先是傳出積層陶瓷電容 (MLCC) 價格鬆動，網路更流傳「國巨中國區主管表示，MLCC 要跌價 10%」、「公司董事長與朋友聊天，對產業說法已沒有之前樂觀」訊息。國巨對此嚴正駁斥，表示皆為不實訊息，更是強烈抨擊，此消息企圖混淆視聽，甚至影響市場。



昨晚國巨接著宣布，將動用庫藏股，預計今日送件申請，明 (19) 日啟動。國巨表示，為維護公司信用及股東權益，公司將自集中交易市場買回股份，預計買回 4,500 張庫藏股，佔公司已發行股份之 1.28%，所購回股份將供員工認購，預定買回期間為今年 7 月 19 日至 9 月 18 日，買回區間價格為新台幣 632.8 元至 1,616.8 元。



據了解，此為國巨成立以來第 13 度實施庫藏股，區間上限 1,616.8 元創庫藏股上限的歷史新高紀錄。



國巨說明，公司在 2013 年發行員工購股計劃，但後續新進員工無法參與，因此公司以實際買回庫藏股之平均價格提供給員工認購之用。強調公司對於產業及公司本身前景樂觀，希望藉此庫藏股轉讓給員工，激勵員工士氣，並使員工與公司分享營運成果。



國巨最後強調，目前 MLCC 仍是短缺，而且在可見未來無法紓解，價格依舊穩定往上的趨勢，公司對營運及產業前景持續樂觀。

