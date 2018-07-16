盼川普、普丁勿破壞全球秩序 歐盟籲美中俄合作避免貿易戰

在歐盟與中國共同舉行的「歐中峰會」上，歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 今(16)日呼籲，美國總統川普、俄羅斯總統普丁，勿破壞全球秩序，應與中國、歐盟合作，避免貿易戰。

圖斯克在於中國國務院總理李克強會面後，發表談話；他強調，世界需要貿易改革，而非衝突，這不只是歐洲與中國的責任，美國和俄羅斯，亦責無旁貸，希望他們「避免破壞 (全球貿易秩序)，參與改善，切勿發動衝突激烈的貿易戰。」

圖斯克稱，目前仍有機會，防止衝突與混亂。

李克強也重申，貿易戰沒有贏家，中美雙邊的貿易爭端，應在雙邊層面解決。

李克強說，「歐中峰會」不針對，也不受任何第三方影響，中國和歐盟希望就自貿區，進行聯合可行性研究；在當前國際環境下，堅持多邊主義自由貿易，至關重要。

另一方面，川普與普丁，今日將於芬蘭首都赫爾辛基舉行峰會；川普曾透露，他將與普丁討論中東、烏克蘭，以及俄羅斯干預 2016 年總統大選等議題。

川普在參與北約峰會期間，語出驚人地指出，德國每年花費數十億美元，向俄羅斯購買能源，猶如「俄羅斯的俘虜」。

此外，在「普普會」正式登場前，美國司法部於 7 月 13 日，以干預 2016 年總統大選為由，起訴了 12 名俄羅斯情報官員。

民主、共和兩黨，皆有議員呼籲，川普應取消與普丁的峰會；不過，白宮方面回應，峰會將如期舉行。