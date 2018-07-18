百貨商場周邊宅交易熱度高 北市欣欣百貨周邊交易量大

夏日酷暑中，百貨商場成為娛樂兼避暑之地，房仲業者根據實價登錄資料，觀察近 1 年雙北市各大百貨商場周邊房屋交易量排名，台北市以中山區「欣欣百貨」周邊交易量最多，新北市則是永和區的「比漾廣場」最夯。

永慶房屋業管部資深經歷謝志傑表示，百貨商場具休閒採買機能，匯集大量人潮促使區域更加繁榮，也順勢帶動周邊房市發展，對於住在附近的民眾來說相當便捷。而台北市百貨商場周邊房市交易近一年最熱門以中山區的「欣欣百貨」為首，觀察周邊的住宅行情平均總價約 1833 萬元，是前五大熱門百貨宅中總價最低的區域。

謝志傑分析，欣欣百貨除了引進精品專櫃，同時還有秀泰影城進駐，加上緊鄰晶華商圈，生活機能極佳，而林森北路周邊巷弄間住宅產品選擇多元，並且不少屬於低總價的小宅產品，欣欣百貨周邊約有 35% 成交套房型產品，平均總價約 685 萬元，對於有意進駐百貨生活圈的民眾來說相當實惠。

台北市第二熱門的百貨宅是大安區的「遠企購物中心」，周邊住宅平均總價約 2650 萬元，謝志傑說明，敦化南路二段是北市最精華的路段之一，遠企購物中心坐落在此，加上林蔭大道加持，讓許多政商名流指名入住該區，而除了購物中心，週邊商辦林立，學區環繞，超市密集，也吸引許多民眾前來購屋，主要成交的產品是電梯大樓，平均總價約 2883 萬元。

而位在松山區的「京華城」周邊房市交易量則名列北市第三，謝志傑說明，集影城及大型購物中心於一身的京華城，近松山文創園區、小巨蛋、八德金融商圈，加上附近有不少學區、公園在側，使周邊房市交易頗為熱絡，平均住宅總價約落在 2387 萬元。

新北市熱門百貨宅的前三名都落在中永和地區，謝志傑表示，奪得第一的「比漾廣場」緊鄰學區，附近還有大型公園，休憩機能完整，向來是永和區的購屋熱區，周邊住宅平均總價約 1510 萬元；排名第二的「環球購物中心中和店」周邊雖沒有捷運、學區加持，但靠著商場機能及鄰近工業區的就業人潮，帶動周邊房市交易量，住宅平均總價落在 1201 萬元，是前三名中房價最實惠的區域。

新北市位居第三名「南山威力購物廣場」則是由家樂福、特力屋、燦坤等廠商聚集而成的複合式商場，生活採買機能充沛，未來還會與環狀線的中和站共構，增加區域交通機能，目前周邊住宅總價約 1234 萬元。