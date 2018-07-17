沒賺錢卻史上最貴 歌禮20日招股 每手入場費1.62萬元

歌禮製藥 (1672-HK) 傳將於本週五 (20 日) 起招股，它不但有機會成為香港首檔無收入的生物科技股，每手入場費高達港幣 1.6161 萬元，有機會成為香港史上入場費最貴的新股。

歌禮每股招股價介於港幣 12-16 元，每手 1000 股，入場費約港幣 1.6161 萬元，以每手計似是歷來最貴新股。

該公司擬發行 2.24137 億股新股，相當於擴大後股份 20%，其中 90% 為國際配售，10% 為公開發售，集資規模港幣 26.9-35.9 億元，另有 15% 超額配股權，但當中約 48.3% 為舊股，令集資可增至 30.9-41.2 億元。

歌禮引入新加坡政府投資公司為基礎投資者，認購 7500 萬美元 (約港幣 5.85 億元)，相當於這次集資約 18.8%，有 6 個月禁售期。

歌禮這次集資所得約 30% 用於研發核心藥品，約 25% 用於新藥商業化，約 15% 用於新藥註冊，約 10% 用於藥品研發，約 10% 用於支援研發的設備，約 10% 用作一般營運資金。

歌禮將於 7 月 20-25 日公開招股，7 月 25 日定價，8 月 1 日掛牌，保薦人為高盛、摩根士丹利、招商證券。

據其初步招股文件顯示，歌禮於 2016 年及 2017 年底止年度，虧損分別為人民幣 676.1 萬元及人民幣 1.32 億元，由於目前無任何產品商業化，期內並無銷售收益。