台股盤中－觀望氣氛濃 台積電法說前多頭不表態 半年線得而復失

台股今 (18) 日指數早盤多頭強勢表態，最高來到 10872.74 點，一度收復半年線，不過市場觀望台積電法說將釋出的下半年景氣展望，多頭追價意願保守，分析師認為，台股面臨半年線反壓，盤勢仍持續打底，短期上攻力道有限，盤面上由酷暑概念股如食品股帶頭衝，指數午盤前上漲 40 多點，預估量 1500 億元。

台股今日觀望氣氛仍濃，盤面由酷暑概念股帶頭衝，由於炎熱夏季來臨，飲品商機夯，食品股今日漲幅衝 3%，盤勢由統一領漲，漲逾 5.5%，股價寫下歷史新高，其餘食品股如味全、聯華食、卜蜂、大成等，也連袂同步跟漲。

電子三雄中，台積電明日將召開法說會，市場觀望對下半年的景氣展望，台積電今日股價尚未強勢表態，也拖累大盤表現，股王大立光則在平盤附近遊走，僅鴻海最高漲幅 1.8%，是權值股中表現較亮眼個股。

網通族群表現也亮眼，盤面由智易領軍，智易早盤強攻漲停，台通、眾達 - KY、台揚等最高漲幅也都超過 5%，美律同樣有 2% 以上漲幅，另外板卡廠技嘉、微星今日表現也強勁，漲幅都有半根停板以上。

被動元件昨日漲勢稍歇，股后國巨將在明日實施庫藏股 4500 張，早盤一度衝上半根停板，不過隨即回檔修正，午盤前回到平盤附近，奇力新、華新科也紅翻黑，禾伸堂則維持 2% 以上。

金融股今日表現維持 1% 以內漲幅，高價股部分信驊、大江、譜瑞 - KY、樺漢、亞德克 - KY 漲幅也有 3% 左右。

蘋果更新 MacBook Pro（MBP）筆電產品線，法人同步上調 iPad、iPhone 出貨預估，不過蘋概股今日表現平淡，廣達、和碩、精元、鎧勝 - KY 漲幅在 1% 以內，僅瑞儀、新日興漲幅在 3% 左右。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日上午跌深反彈，但是仍受半年線反壓，大盤雖有交易量，但多頭上攻無力，其他亞洲股市也沒有明顯走揚的氣勢，在台積電法說及股價尚未明確表態前，台股仍將維持打底態勢。