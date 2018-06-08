先豐營運低點已過 4.5G基地台、汽車雷達用板訂單開始大量湧入

基地台 PCB 大廠先豐通訊 (5349) 今日召開股東會，董事長鄭文鋒透露，營運已經開始好轉，並指出下半年開始客戶給很好的展望，4.5G 基地台投資量多五成，也釋出全球約有五成汽車雷達用板取自先豐，客戶釋單太強，已經擴產因應；以營運情況來看，法人圈預期，先豐低點已過，下半年營運逐步走高，明年整體績效顯著彈升有望。先豐過去幾年主要以生產基地台板為主，但受限於 4G 基地台已達飽和，加上 5G 基地台建置尚未真正開始，截至今年第一季為止，基地台端客戶訂單依舊急凍，但進入第二季後，客戶啟動在美國等市場進行 4.5 基地台的建置，這是屬於 5G 的前置作業，而整體下半年，客戶更給出很好的展望。下半年，客戶在 4.5G 的投資量多五成，連帶對基地台用板大舉增加，先豐訂單開始明顯湧入。



另外，因為基台地用板訂單近年來波動大，先豐積極朝向多元產線發展，並成功跨足汽車雷達用板市場，一台汽車需要六到八個雷達，開發了四百多種雷達，每一個認證要二年到三年，而依據鄭文鋒透露，全球約有五成汽車雷達用板取自先豐。



先豐產線調整得宜，近兩、三年汽車板營收均有五成的年增率，去年取自汽車板營收約 1 億美元，目前營收占比約四成多，近五成，而公司更預計，今年取自汽車雷達板的營收還會持續增加。為因應強勁的汽車雷達板需求，先豐投入擴產，新廠預計自 9 月與 10 月開始投入生產，預計全產後，將能增加二成多的產出，新產能全數以汽車板為主。



值得注意的是，隨產線調整告捷，加上基地台客戶訂單回流，另外汽車雷達板訂單太過強勁，同時擴產效益逐步顯現，先豐營運低潮期已過，今年下半年起業績可望逐月走揚，今年獲利也會優於去年，而明年隨新產能加持，獲利表現大幅彈升可期。

