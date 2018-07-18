央企密集換帥 重組預期升溫

據中國證券報報道，今年以來，央企密集換帥風潮再起。

日前，國資委公佈了22家央企48位領導人員職務變動情況。統計顯示，截至目前，共有43家央企涉及161位領導人員出現職務變動。其中，20多家央企“一把手”調整，如中國化工、中船集團、中國一汽等。

近年來，一汽、東風、長安汽車三家國有車企間的整合傳聞不斷。去年以來，一汽、東風、長安汽車三方就頻繁簽訂戰略合作協議展開全方位合作，近日三方再次宣佈合資組建T3出行服務公司。近期更是有傳聞稱，合併後的公司將命名為“國汽集團”，其中長安分管乘用車事業部，東風分管商用車事業部，一汽則獨掌“紅旗”品牌，定位自主高端車係單獨成立事業部。

業内人士指出，隨著三大車企高管的調整到位，面對合資品牌和民營企業的競爭以及股比開放的壓力，新一輪國有汽車行業改革有望拉開帷幕。

中國企業研究院首席研究員李錦認為，近期央企領導人員密集換帥或預示著新一輪央企結構調整箭已在弦，下半年央企和地方國企的重組進程有望提速。而推進重組的重點行業領域，將包括裝備製造、煤炭、電力、通信、化工行業，以及帶新興產業特徵的海工設備、環保這七大產業。

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