[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 易威 凱衛 富邦美債7-10 泰谷 謚源 寶島科 穆拉德 海灣 富邦美債20年 尚立 東林 大樹 南璋 太普高 元大美債7-10 兆遠 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 富邦中國政策債 華容 友銓 德麥 精確 元大美債1-3 天揚 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 建達 三圓 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 九豪 雙喜 萬國通 榮群 群益15年IG電信債 信昌電 力泰 新昕纖 天宇 群益15年IG科技債 安碁 理銘 光明 新零售 群益10年IG金融債 艾華 亞都 聚紡 力新 國泰5Y+新興債 大中 東凌-KY 興采 恩得利 國泰1-5Y高收債 蜜望實 明揚 新麥 李洲 富邦全球投等債 常珵 綠河-KY 泰茂 凱柏實業 富邦全球高收債 富驛-KY 欣泰 崇友 遠昇 合世 大宇資 至興 及成 易威 鼎創達 長佳 和進 穆拉德 致振 耀勝 東生華 威潤 倚強 南璋 唐榮 錦明 勝昱 晉椿 鑫創 世坤 世豐 廣寰科 精確 久陽 點晶 宏易 強新 建舜電 萬在 尼克森 泰谷 桓達 力新 典範 唐鋒 凌網 長天 永捷 恩得利 哲固 榮群 李洲 益通 天宇 倚強 振維 榮剛 至寶電 鴻翊 新零售 點晶 迎輝 力新 幸康 欣厚-KY 恩得利 迎輝 兆遠 李洲 先益 系統電 協禧 重鳥鵬 世紀 凱柏實業 晶達 華容 遠昇 天鉞電 建榮 鴻碩 世紀 立衛 及成 金利 天揚 和進 凱鈺 鈺創 志豐 彩富 佳總 耀勝 合邦 合正 倚強 業強 寶聯通 錦明 九豪 凱鈺 鑫創 訊達 德宏 台星科 撼訊 合邦 廣寰科 亞銳士 萬旭 點晶 雷科 驊宏資 岱稜 上揚 久正 建舜電 易通展 上揚 加百裕 沛波 全譜 雙鴻 迅德 易通展 泰谷 大中 安鈦克 典範 倉和 元隆 長天 星雲 沛亨 哲固 森田 九暘 聯一光 三圓 凱碩 益通 昇益 全達 昇達科 力泰 奧斯特 振維 惠普 保銳 鴻翊 中連貨 越峰 迎輝 安心 英格爾 堡達 燦星旅 鑫龍騰 光耀 雅茗-KY 士開 湧德 易飛網 昇益 欣厚-KY 高野 志嘉 兆遠 亞都 富裔 系統電 老爺知 正德 世紀 滿心 燦星旅 華容 東凌-KY 富驛-KY 建榮 紅馬-KY 劍湖山 立衛 德記 德記 天揚 邁達康 泰偉 鈺創 大展證 華義 佳總 誠品生活 昇華 合正 華義 得利影 台半 得利影 鼎創達 高技 時報 花王 寶聯通 琉園 邦泰 凱鈺 旭然 德宏 捷必勝-KY 中美晶 明揚 合邦 紅木-KY 萬旭 鉅邁 耕興 大地-KY 驊宏資 綠河-KY 久正 霹靂 豪勉 花王 上揚 欣雄 全譜 欣泰 易通展 大汽電 安鈦克 佳邦 元隆 沛亨 晶焱 大中 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 加高 英格爾 鑫龍騰 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 惠普 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 大展證 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 鉅明 大汽電 邦泰