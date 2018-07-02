〈房產〉港祭空置稅以量制價 業界：短期樓價料緩升不跌

香港特首林鄭股娥上週五 (6 月 29 日) 公佈 6 項新房政，針對一手私樓市場包括提出開徵空置稅及新預售樓花同意書申請安排，打擊囤積及禁止發展商以極少單位招標等「擠牙膏式」賣樓 ，藉以增加市場供應。

發展商認為，新措施會令業界加快推出現樓盤，但期望對空置稅的規定時限作出微調。業界直言新招「極辣」，加重發展商推盤壓力，料短期內令樓價升勢放緩。

香港樓價升浪紀錄不斷延長。差餉物業估價署最新公佈，5 月樓價指數月升 1.7% 至 382.6 點，連續 19 個月創歷史新高。而本輪升浪累計長達 26 個月，自 2016 年 3 月 271.3 點低位以來，累計升值達 40.97%。單計今年首 5 月月，指數累升 8.48%，年升幅高達 14.7%。若自特首林鄭月娥去年 7 月上任計起，樓價指數累升亦達 13.8%。

為紓解樓市飆升帶來的社會及民生問題，林鄭月娥上週五 (6 月 29 日) 公佈系列新房策，其中空置稅一如預期推出。根據新措施，當一手樓獲屋宇署批出入伙紙一年內有半年丟空，發展商須繳交相當於應課差餉租值兩倍作空置稅。

政府同時要求地政總署即時修改「預售樓花同意方案」，要求發展商每次推售 (無論是招標或拍賣) 的住宅單位數目，均不能少於有關預售樓花同意書所涵蓋的住宅單位總數 20%。如果剩餘未賣出的住宅單位數目少於總數的 20%，發展商須一次過推售所有剩餘單位，以杜絕發展商「擠牙膏式」賣樓。

不過，由於坊間普遍認為空置稅對發展商影響不大，地產股未受特首打房新政策影響，上週五，被指持有大批空置單位未出售的新地 (0016-HK) 微跌 0.1690%，收報港幣 118.4 元；新世界發展 (0017-HK) 漲 0.914%，報港幣 11.04 元元；恒基 (0012-HK) 跌 0.955%，報港幣 41.5 元；會德豐 (0020-HK) 跌 0.183%，報港幣 54.65 元；長實 (1113-HK) 跌 0.479%，報港幣 62.3 元。

新地股價

新地副董事總經理雷霆接受香港《文匯報》訪問時表示，集團新盤空置情況絕不嚴重，有滿意紙可售未售單位不足 1000 伙，其餘未推售單位多為近期才發出入伙紙。

他強調，集團一向在樓盤發出售樓同意書及各方面準備妥當即行推售，空置稅不會影響集團一貫的推盤策略，並會繼續貨如輪轉，月月有樓賣。

九龍建業市務及銷售部總經理楊聰永指出，屋宇署批出樓盤入伙紙不等於可以交樓予小業主，仍有不少內部裝修工程要進行，要待政府批出滿意紙才可交樓予小業主或作出租用，期間約有 3 個月至半年時間。如果政府用批出入伙紙計一年內有 6 個月空置便要收空置稅，對發展商不公平，應該作出微調。

他表示，政府要求發展商每次推售單位要等於批出預售樓花單位 20%，用家需求大的大型樓盤影響不大，因其訂價可參考二手樓，但對豪宅推售部署會有一定影響，因難找指標價作參考。他認為，現時樓市處上升軌，大量推售單位可能影響不大，若果市況逆轉，仍然推大量單位又無人買時，會令發展商有一定壓力。

仲量聯行董事總經理曾煥平認為，政府徵收空置稅的辣招「極辣」，將令發展商的發展成本顯著增加，未來全新盤開價將較「貼地」，但同時投地出價也不如以往進取。

但他形容這次「新辣招」是對錯焦點，對豪宅市場影響較顯著，反而中小型住宅項目一向採取求量的銷售策略，就算發展商加推豪宅供應，對普通置業人士也幫助不大。料新稅項只會令樓價升幅減慢，不會導致樓價下跌。