聯發科推入門手機晶片曦力A系列 紅米6A率先採用

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(17)日宣佈，推曦力 A 系列產品線（MediaTek Helio A series），以完備功能與低功耗優勢搶攻更廣泛的智慧手機市場，首款 A22 晶片採台積電(2330-TW)12 奈米製程生產，瞄準入門手機市場，首個採用客戶為小米旗下的紅米 6A，隨著產品上市，聯發科營運動能也將逐步加溫。

聯發科指出，各市場區塊有不同晶片產品布局，針對主流市場推曦力 P 系列，包含曦力 P20、P22、P23 和 P60，而為了擴展更多市場機會，聯發科進一步擴展曦力產品線，推出曦力 A 系列，將部份高端產品功能延伸到使用者基數龐大的大眾市場。

聯發科首款產品曦力 A22 已於日前上市，採主頻 2.0GHz 的四核 Cortex-A53 架構、台積電 (2330-TW)12nm FinFET 製程，與搭配聯發科 CorePilot 技術，曦力 A22 也首次將人工智慧技術帶到大眾價位的手機上，提供人臉識別、人臉解鎖、智慧相簿等主流 AI 功能，並支持聯發科 NeuroPilot SDK 和最新 AI 開發框架 (如 Android NN)，使第三方合作夥伴可以更容易地為搭載曦力 A22 的設備開發 AI 應用。

聯發科第三季營運動能穩健，法人估營收可望較第二季成長約 1 成左右，其中電源管理晶片表現最好，投片量成長率遠大於聯發科自身。

聯發科 A22 首款搭載手機為紅米 6A，目前已全面上市。