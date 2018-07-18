比特幣半小時內急漲600美元 突破7000美元 創近1個月新高

比特幣價格週三 (18 日) 凌晨大幅上漲，迅速突破 7000 美元，寫下自 6 月以來的高點，主因是強勁的買氣快速拉升了價格。

比特幣週二多數時間原在 6700 美元附近徘徊，但台北時間 18 日 1:00 左右，大量買盤推升價格，比特幣價格在半小時內急漲 600 美元，CoinDesk 比特幣價格指數 (BPI) 一度衝上 7440.25 美元，比 17 日低點 6663 美元上漲 11.7%。

(圖表取自 coindesk)

此外，這個價格也是今年 6 月 10 日以來的最高，較近期低點 5785.43 美元，上漲了 28.6%。台北時間週三上午，比特幣持穩在 7340 美元附近。

分析師認為，這兩日多則消息面激勵了市場的買氣。區塊鏈投資人及顧問 Oliver Isaacs 表示，最近的重大新聞，如 CFA 考試添加了區塊鏈主題，這肯定會讓華爾街對數位貨幣的知識及興趣廣泛提升。

此外，全球最大的交易所 Coinbase 也獲美國證交所批准，成為合法交易商，可上市被認定是證券的數位貨幣。如此，代表市場一直擔憂的監管問題，有望獲得適當的處理。

Isaacs 表示，Coinbase 還在探索新增 5 種主要加密貨幣，這也為市場帶來正面助益。他說：「這是否是一次大牛市的開始，還有待觀察，但我抱持希望。」

避險基金 BitBull Capital 的加密貨幣基金主管 Joe DiPasquale，則提到高盛新任命的執行長 David Solomon，他一直被認為對比特幣及加密市場抱有熱情，這也點燃了投資人樂觀情緒。同時，貝萊德也要開始認真研究加密貨幣，都是正面利多消息。

當然，也有分析師對目前的反彈抱持懷疑態度。區塊鏈創業公司 ExsulCoin 的創辦人兼 CEO James Song 表示，高盛與貝萊德的消息的確是利多，但是他們也絕不會直接購買比特幣。這些公司可能的參與方式，是交易員針對基於加密貨幣的衍生商品，尋求非對稱風險回報投資。

360 Blockchain USA 執行長 Jeff Koyen 表示，貝萊德的公告及高盛的換人，得到了主流媒體的報導，但不是足以出現牛市的重要因素。