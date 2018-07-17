貿易戰 至今不見退路 全球最大基金公司執行長憂心忡忡

根據 CNNMoney 分析報導，全球最大基金管理公司的執行長說，華爾街對貿易戰越來越感到緊張。

貝萊德公司執行長芬克 (Larry Fink) 週一說，由於貿易磨擦上升到了新高點，國際投資基礎遭到了嚴峻考驗。

他指出，由於保護主義高漲，為公開市場與自由貿易增添了障礙，不確定性大增，幾乎抵銷了美國強勁的經濟成長與企業獲利。

芬克的話不容輕忽，因為該公司管理的全球資產高達 6.3 兆美元。

今年第二季，投資人自貝萊德股票基金抽出資金達 224 億美元，轉而將 264 億美元投入更保守的債券市場，這顯示投資人擔憂股市可能下跌。

芬克指出，投資人的擔憂不一而足，包括波動率增加，政治的不確定性，及短期債券利率上升到了十年高點。

他警告，如果川普總統真要執行再對 2000 億美元中國商品提高關稅的計畫，則未來一年，美國股市可能下跌 10% 至 15%，美國經濟亦將減緩，以消化全球化與貿易的劇烈改變。

然而，某些市場專家懷疑，芬克可能過度擔憂。一些金融機構，如美國銀行與摩根大通銀行，都公布第二季獲利搶眼。

摩根大通與花旗執行長上週都說，儘管企業提及貿易不確定性的次數增多了，但客戶對業務展望並未改變。

以科技股為主的 Nasdaq 指數與以小型股為主的 Russell 2000 指數，目前距歷史高點均不遠。

D.A. Davidson 公司分析師雷根 (James Ragan) 說，股市並未對貿易緊張感到太過擔憂，基本面依舊強勁。