◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 8157 0 00632R 元大台灣50反1 -6698 0 00677U 富邦VIX 6486 0 00673R 元大S&P原油反1 -3583 0 2409 友達 4410 -3761 2891 中信金 -3305 -13102 00672L 元大S&P原油正2 4375 0 2337 旺宏 -2004 -8097 3231 緯創 2723 -5650 2324 仁寶 -1492 -13106 2371 大同 2572 3862 2515 中工 -1344 -1546 00633L 富邦上証正2 2447 0 2610 華航 -1330 -15872 2353 宏碁 1522 -5372 1101 台泥 -1225 -17014 00655L 國泰中國A50正2 1499 0 2449 京元電子 -1186 -3314 8112 至上 1492 670 2888 新光金 -1149 -2048 2317 鴻海 1107 -15800 5469 瀚宇博 -1108 -4288 1609 大亞 1076 966 1319 東陽 -1014 -3621 2002 中鋼 973 804 9904 寶成 -1007 -3340 00739 元大MSCI A股 939 17229 2887 台新金 -1006 -12259 2492 華新科 791 1656 2481 強茂 -997 -2598 2301 光寶科 759 -4530 2382 廣達 -988 -7979 2883 開發金 714 10115 2313 華通 -923 -7303 2633 台灣高鐵 671 4403 2330 台積電 -885 6593 006205 富邦上証 625 0 2340 光磊 -884 -8095 3019 亞光 610 -1548 006204 永豐臺灣加權 -759 0 00675L 富邦臺灣加權正2 589 0 1326 台化 -724 2339 2014 中鴻 589 4201 1301 台塑 -647 -1695 4906 正文 589 447 2881 富邦金 -635 -5547 0056 元大高股息 556 27502 2329 華泰 -631 2072 2349 錸德 547 9394 1216 統一 -629 1832 4938 和碩 507 -2747 00664R 國泰臺灣加權反1 -609 0 00636 國泰中國A50 491 8409 2886 兆豐金 -601 -1876 5871 中租-KY 471 -877 2456 奇力新 -593 531 6153 嘉聯益 448 2461 0050 元大台灣50 -583 -13940 2892 第一金 447 -2067 2344 華邦電 -582 7418 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股