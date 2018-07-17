遭爆被抽銀根、9月有裁員潮 聯光通稱將請檢警介入 不排除提告

聯光通 (4903) 董事長林慧鈞、前總顧問謝嘉入日前遭爆涉入大慶證券前董座莊隆昌遭詐騙一案，近日更有自稱員工者爆料公司被抽銀根，公司在 3 月已資遣數十人，9 月還有裁員潮，呼籲員工自救，一人一信向有關單位檢舉。對此，聯光通回應，發信人非公司員工，將請檢警單位介入調查釐清真相，也不排除提告。近日聯光通的黑函在市場上散發，有自稱在該公司工作 16 年的員工表示，一間 30 多年的老公司，遇到市場禿鷹，被鳩占鵲巢，並趕走了許多老員工，今年 3 月已經有數十名同仁遭到資遣，9 月又將有一波裁員潮。



黑函中也指稱，造成大量裁員的原因，是因為去年聯光通經營權更替，目前公司高層前科累累，銀行抽銀根不願給予信用額度，沒有銀行的信用支援，就算業務部的同仁拿到案子，也沒有錢可以下標，造成業績都進不來，也因此，董事長林慧鈞下了裁員令。呼籲員工匿名或實名，向相關單位檢舉自救。



對此，聯光通表示，經查證發信地址於美國，發信人並非公司員工。也強調，公司財務與營運一切正常，營收及財務狀況皆以本公司正式公告為主，並無如信件所載之數十人遭資遣；一年內因人力調整及優化，所資遣人數僅十餘位，且目前並無所謂大量裁員之計畫，足見發信人之意圖影響員工之向心力。



聯光通強調，謝嘉入先生已於七月份辭去總顧問乙職，且從未參與公司經營與決策，公司已發重訊說明。此次黑函事件，將委請檢警單位介入調查以釐清真相，不排除提出告訴。

