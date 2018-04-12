聯光通攻韓國 訂單最快本季敲定 今年營運拚轉盈

聯光通 (4903) 今年初完成改組後，全力衝刺海外市場。董事長林慧鈞今 (12) 日表示，韓國將是最快萌芽的海外市場，現已與全球前五百大的集團在洽談合作中，產品已送樣進行檢測及認證，順利的話，有機會在近期簽約，第二季末開始貢獻，國內市場也針對既有客戶擴大合作廣度，今年展望亦正面，期望今年營運能轉虧為盈。新團隊 2017 年入主的聯光通，過去營收主要來自台灣，主要業務分為光纖光纜及通訊工程，客戶包括高速公路局、高鐵、台鐵、台北捷運、中華電信等。去年稅後淨損 2651 萬元，每股虧損 0.29 元。今年第 1 季合併營收 2.14 億元，年增 5.57%。



林慧鈞表示，今年營運除了國內市場會加深廣度，針對既有客戶提供更多產品，業績有機會勝去年，過去營收占比不到 1 成的海外市場更是發展重心，透過團隊的人脈，現已與三個韓國客戶在接觸中，其中進度最快的客戶為全球前五百大的集團，公司產品已送樣進行檢測及認證，包括光纜、智慧城市及 5G，順利的話，有機會在近期簽約，第二季末開始貢獻，並推波第三季起營運轉強。



另外，憑藉過去台灣系統整合的經驗，今年也將拓展中國大陸、越南、菲律賓等其他市場，並招攬多位網通業前輩做為顧問，希望上半年營運能不虧，下半年隨營收躍升能進一步成長，全年希望能轉虧為盈。



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